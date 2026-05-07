„Androgynní vzhled“: styl této francouzské modelky je kontroverzní

Léa Michel
@lolibahiaa / Instagram

Francouzská modelka a herečka Loli Bahia se na Met Gala 2026 výrazně objevila v celočerném outfitu. Měla na sobě rovné skládané kalhoty a sako s širokými rameny od návrháře Anthonyho Vaccarella. Jednoduchá, ale zároveň odvážná volba, která dokonale ladila s tématem večera „Móda je umění“.

Silný mužsko-ženský styl

S touto siluetou inspirovanou pánskou módou se Loli Bahia opět rozhodla pro minimalistický a vysoce strukturovaný styl. Sako, nošené téměř přímo na kůži, umocňovalo celkový grafický efekt. Někteří uživatelé internetu ji již několik let poznamenávají, že má „androgynní vzhled“, což je komentář často spojovaný s jejími rysy, účesem a také s jejími módními volbami.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Loli bahia (@lolibahiaa)

Pohled, který rozděluje názory

Názory na sociálních sítích se rozcházely. Někteří chválili „silnou, moderní a velmi elegantní siluetu“ a věřili, že Loli Bahia „dokonale ztělesňuje ducha Saint Laurenta“. Jiní však z outfitu byli méně nadšení a považovali ho za „příliš striktní“ nebo „příliš decentní“ na událost, jako je Met Gala. Tento rozpor v názorech rychle rozproudil diskuse.

Ženská těla a vzhled by v konečném důsledku nikdy neměly být předmětem veřejné debaty. Loli Bahia se na Met Gala prostě chtěla takto obléknout a to je naprosté její právo. Nehledá uznání ani souhlas od cizích lidí na internetu. Sdílením svého outfitu na svém instagramovém účtu si v první řadě zachycuje vzpomínku na nezapomenutelný večer, věrný svému stylu a osobnosti.

Francouzská modelka Loli Bahia svým černým oblekem nakonec dokázala, že vzhled může udělat dojem, aniž by se nutně spoléhal na „spektakulárnost“.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tím, že hostka Met Gala přijala svůj handicap, překvapila uživatele internetu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tím, že hostka Met Gala přijala svůj handicap, překvapila uživatele internetu.

Americká modelka Lauren Wasser, která má po obou amputacích nohou, se na Met Gala 2026 výrazně objevila. Zvolila...

Elegantně oblečené Nicole Kidman a její dcera předvedly výrazný vzhled.

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman se na Met Gala 2026 výrazně objevila, ale tentokrát nebyla jedinou,...

„Velkolepá žena“: v 76 letech předvádí svou postavu na červeném koberci

Čínsko-americká módní návrhářka Vera Wang opět na Met Gala 2026 strhla pozornost. V 76 letech se na červeném...

Tváří v tvář kritice ohledně jejího vzhledu je reakce této herečky překvapivá.

Jen několik dní poté, co se stala terčem kritiky na sociálních sítích, se Olivia Wilde výrazně objevila na...

Margot Robbie ve svých 35 letech okouzluje v třpytivých zlatých šatech

Na Met Gala 2026 v New Yorku Margot Robbie opět strhla pozornost. Australská herečka a producentka se objevila...

V „netradičním“ oblečení tento sportovec zaujme všechny pohledy

Met Gala 2026 opět přinesla spoustu velkolepých outfitů, ale jeden host letos upoutal pozornost všech obzvláště. Freestyle lyžařka...