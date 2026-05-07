„Androgynní vzhled“: styl této francouzské modelky je kontroverzní

Francouzská modelka a herečka Loli Bahia se na Met Gala 2026 výrazně objevila v celočerném outfitu. Měla na sobě rovné skládané kalhoty a sako s širokými rameny od návrháře Anthonyho Vaccarella. Jednoduchá, ale zároveň odvážná volba, která dokonale ladila s tématem večera „Móda je umění“.
Silný mužsko-ženský styl
S touto siluetou inspirovanou pánskou módou se Loli Bahia opět rozhodla pro minimalistický a vysoce strukturovaný styl. Sako, nošené téměř přímo na kůži, umocňovalo celkový grafický efekt. Někteří uživatelé internetu ji již několik let poznamenávají, že má „androgynní vzhled“, což je komentář často spojovaný s jejími rysy, účesem a také s jejími módními volbami.
Pohled, který rozděluje názory
Názory na sociálních sítích se rozcházely. Někteří chválili „silnou, moderní a velmi elegantní siluetu“ a věřili, že Loli Bahia „dokonale ztělesňuje ducha Saint Laurenta“. Jiní však z outfitu byli méně nadšení a považovali ho za „příliš striktní“ nebo „příliš decentní“ na událost, jako je Met Gala. Tento rozpor v názorech rychle rozproudil diskuse.
Ženská těla a vzhled by v konečném důsledku nikdy neměly být předmětem veřejné debaty. Loli Bahia se na Met Gala prostě chtěla takto obléknout a to je naprosté její právo. Nehledá uznání ani souhlas od cizích lidí na internetu. Sdílením svého outfitu na svém instagramovém účtu si v první řadě zachycuje vzpomínku na nezapomenutelný večer, věrný svému stylu a osobnosti.
Francouzská modelka Loli Bahia svým černým oblekem nakonec dokázala, že vzhled může udělat dojem, aniž by se nutně spoléhal na „spektakulárnost“.