V volánovém topu se Katy Perry rozhodla pro retro vzhled inspirovaný jejími ranými dny.

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Katy Perry se na pódiu nikdy nebála riskovat. Během svého vystoupení na festivalu O Son Do Camiño ve Španělsku zvolila retro a barevný vzhled, přímo inspirovaný jejími ranými dobami. Módní volba věrná jejímu stylu, která potěšila její fanoušky.

Korzetovaný top s volánky

Na tento koncert měla Katy Perry na sobě volánový top sofistikovaného střihu. Top, který se spínal na jedno ramínko, měl korzetovou strukturu, která vytvářela tvarovanou siluetu, zatímco jemné volánky zjemňovaly výstřih. Výrazný kousek, dokonale ladicí s divadelním duchem zpěvaččiných jevištních outfitů.

Sukně s modrými puntíky a srdíčky

K tomuto topu zvolila Katy Perry sladěnou minisukni zdobenou puntíky a malými modrými srdíčky. Rozmarný a hravý vzor, který umocňoval celkový pocit elegance a radosti. Puntíky se ve skutečnosti vracejí do letní módy s velkým úspěchem. Tato vrstvená a detailně zdobená sukně dokonale dotvářela výrazně retro vzhled.

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Pocta jeho začátkům

Tato volba outfitu nebyla náhodná. Katy Perry na Instagramu prozradila, že každý večer svého turné „OOO“ plánuje nosit outfity inspirované její ranou kariérou, zejména obdobím „Warped Tour“ a „Hello Katy Tour“. Je to způsob, jak vzdát hold jejím začátkům na konci prvního desetiletí 21. století, kdy se proslavila svým barevným a osobitým stylem. Pro její sledující je to šance znovuobjevit živou popovou estetiku, která ji proslavila.

Umělkyně věrná svému světu

Kromě tohoto vzhledu Katy Perry potvrzuje svou zálibu v teatrality. Od svých globálních hitů jako „Roar“ a „Teenage Dream“ vždy kladla módu do centra svých vystoupení a předváděla množství odvážných outfitů a pozoruhodných vizuálních konceptů. Tento návrat k jejím stylistickým kořenům je proto v souladu s kariérou, která se vyznačuje odvahou.

V tomto volánovém topu a puntíkované sukni působí Katy Perry retro, ale zároveň okouzlujícím dojmem. Čerpá ze své rané tvorby, připomíná nám své kořeny a zároveň zůstává věrná svému extravagantnímu stylu. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří vždy netrpělivě očekávají její proměny.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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