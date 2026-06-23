Zpěvačka Rita Ora předvedla výrazný vzhled v saténových šatech.

Anaëlle G.
@ritaora / Instagram

Britská zpěvačka Rita Ora kosovského původu sdílela na Instagramu řadu fotografií pořízených v Soho House, kde uspořádala improvizovaný akustický koncert. Pro tuto příležitost měla na sobě elegantní saténové šaty barvy šampaňského, které okamžitě zaujaly její sledující. Výrazný vzhled, věrný jejímu stylu.

Saténové šaty

Srdcem tohoto vzhledu byly šaty bez rukávů v jemném odstínu žluté, vyrobené ze splývavé, saténové látky. Výstřih do ramínek byl ozdoben četnými záhyby a řasením, které vytvářely krásný texturovaný efekt. Sladěná štóla, přehozená přes ramena a předloktí, doplňovala komplet s rafinovanou elegancí. Sofistikovaný a zářivý outfit, dokonale hodící se k intimní atmosféře místa konání.

Zlaté a stříbrné doplňky

Jako doplněk k těmto šatům zvolila Rita Ora sofistikovanou kombinaci zlatých a stříbrných šperků. Měla na sobě jemný náhrdelník se zlatým přívěskem, stříbrné náušnice, několik zlatých náramků a zlaté hodinky, a také stříbrné prsteny. Tato souhra drahých materiálů dodala šatům další třpyt a dokázala, že dobře zvolené doplňky mohou outfit pozvednout.

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Vystoupení spojené s improvizovaným koncertem

Tato série fotografií nevznikla náhoda. Rita Ora se o ně podělila na okraji improvizovaného akustického koncertu v Soho House, v intimním prostředí, které se k hudebnímu okamžiku dokonale hodilo. Není divu, že její příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí od jejích sledujících, z nichž mnozí chválili její vzhled. Je to další důkaz pozornosti, kterou každý její vzhled vyvolává. Kromě tohoto outfitu Rita Ora potvrzuje svůj status módní ikony.

V těchto saténových šatech v barvě šampaňského působí Rita Ora elegantně i zářivě. Spojuje v sobě noblesu a sofistikovanost a opět dokazuje, že zvládla umění upoutat pozornost. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se na její outfity vždycky těší.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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