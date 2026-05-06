Elegantně oblečené Nicole Kidman a její dcera předvedly výrazný vzhled.

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman se na Met Gala 2026 výrazně objevila, ale tentokrát nebyla jedinou, kdo přitahoval pozornost. Dorazila se svou dcerou Sunday Rose Kidman Urban, která se na této velmi očekávané akci oficiálně představila. V 17 letech zažila mladá žena významný okamžik na jednom z nejdiskutovanějších červených koberců roku. Po boku své matky vypadala elegantně v šeříkových šatech s motivem rozkvětu.
Dva velmi odlišné styly
Na Met Gala 2026 měla Nicole Kidman na sobě červené flitrované šaty doplněné detaily z peří. Odvážná volba, dokonale v souladu s velkolepým duchem Met Gala. Její dcera naopak zvolila romantičtější siluetu. Tento kontrast mezi oběma outfity byl obzvláště dobře přijat: na jedné straně intenzivní a asertivní vzhled, na druhé straně decentnější, ale stále výrazný první výstup na červeném koberci.
Vítaný vzhled
Tento detail vyvolal spoustu reakcí, protože celý okamžik zjednodušil a učinil ho dojemnějším. Pro mnoho uživatelů internetu se tento vzhled netýkal jen „dcery celebrity“. Ukázal také mladou ženu, která objevuje střed pozornosti a zároveň zůstává spojena se svým každodenním životem. Tato spontánnost byla široce chválena, někteří ji vnímali jako formu autenticity, která se stala vzácnou u akcí, jež jsou často velmi strukturované.
Daleko od přehnaně propracované inscenace, tato decentní, ale upřímná přítomnost umožnila publiku snadněji se s ní ztotožnit. Implicitně nám to připomíná, že za slavnými jmény se skrývají především osobní cesty, složené z prvních zážitků a jednoduchých okamžiků. Možná právě tato „normalita“ rezonovala s tolika lidmi a dala vystoupení Sunday Rose Kidman v Urbanu téměř univerzální rozměr.
Tímto vystoupením matky s dcerou se Nicole Kidman a Sunday Rose Kidman Urban proslavily na Met Gala 2026. Jejich procházka po červeném koberci, která zahrnovala elegantní outfity, spoluúčast a návrat do reality, nabídla jeden z nejdiskutovanějších momentů večera.