„Ostříhala jsem si spoustu vlasů“: Meghan Trainor překvapila svou rodinu novým účesem

Americká zpěvačka a skladatelka Meghan Trainor se rozhodla pro dramatickou proměnu vlasů – a ujistila se, že zachytí reakci své rodiny. Vyměnila své dlouhé blond vlasy za výrazně kratší sestřih, který svým blízkým ukázala na kameru. Reakce nebyly úplně takové, jaké očekávala, a výsledkem byl něžný i vtipný moment zároveň.
Znatelná změna vlasů
Meghan Trainor, známá svými dlouhými blond vlasy, se rozhodla všechno změnit a přijala krátký mikádo, kterému dala jméno „mom bob“. Tato změna byla o to překvapivější, že jen o pár dní dříve měla na narozeninové oslavě svého manžela stále svůj obvyklý dlouhý účes. Tuto proměnu Meghan Trainor svěřila kadeřnici Anysse Maciel z Los Angeles. „Nechala jsem si mikádo a všiml si toho jen Daryl, haha. Děkuji, miluju to!“ napsala k fotografii.
Rodinné odhalení
Na videu sdíleném na Instagramu vypadá Meghan Trainor nadšeně i trochu nervózně z předvádění svého nového účesu. Je vidět, jak si upravuje vlasy, než vejde do místnosti, kde je její manžel, americký herec Daryl Sabara, a čeká na jeho reakci. Změny si všimne jen za pár vteřin: překvapeně své ženě rychle složí kompliment a následuje něžné objetí. To Meghan Trainor stačilo k uklidnění.
Neočekávané reakce
Ne všichni v domácnosti však byli tak všímaví. Později ve videu se Meghan Trainor marně snaží upozornit ostatní členy rodiny na svou proměnu. Viditelně ohromená, že si nikdo rozdílu nevšiml, se nakonec zasměje. „Je to tak jiné. Ostříhala jsem spoustu melírů!“ říká pobaveně a zdůrazňuje rozsah změny.
Když se do toho zapojí její děti
Meghan Trainor se také zeptala svých dětí na jejich názor. Matka tří dětí se jich zeptala, „co je s jejím vzhledem špatně“. Jeden z jejích synů nejprve nedokázal změnu rozpoznat; trvalo mu pár náznaků, než si konečně uvědomil, že se účes jeho matky změnil. Spontánní a humorná scéna, která uživatele internetu velmi pobavila.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Lehký a intimní okamžik
Kromě anekdoty toto video nabízí dojemný pohled do každodenního života Meghan Trainor. Zatímco většina členů její rodiny si na reakci chvíli dala, názor jejího manžela se zdál být důležitější než cokoli jiného. Meghan Trainor, katapultovaná ke slávě svým celosvětovým hitem „All About That Bass“, neváhá sdílet tyto každodenní okamžiky s miliony svých sledujících.
S tímto „mom mikádem“ Meghan Trainor provedla odvážnou proměnu vlasů. A i když si ne všichni v její rodině jejího nového střihu hned všimli, sama Meghan Trainor se zdá být ze své volby nadšená. Proměna se dokonale odráží v tomto rodinném okamžiku, který je zároveň vtipný i dojemný.