Na Coachelle se modelka Heidi Klum schovala pod překvapivým převlekem

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum překvapila všechny na festivalu Coachella 2026 tím, že prozradila, že se festivalu zúčastnila v přestrojení. Sdílela snímky, na kterých ukazuje svůj vzhled, který měl relativně dobře splynout s ostatními návštěvníky festivalu.

Vzhled navržený pro inkognito

Během festivalového víkendu (10.–19. dubna 2026) sdílela Heidi Klum na Instagramu video, na kterém se na Coachelle představila v odlišném outfitu od svého obvyklého. Měla na sobě nadměrné sluneční brýle a monochromatický outfit, který zahrnoval body s výstřihem a kalhoty s širokými nohavicemi. Kombinace decentních doplňků a ležérních prvků jí umožnila pohybovat se po festivalovém areálu diskrétněji. Tento převlek pravděpodobně odráží touhu užít si akci, aniž by okamžitě přitahovala pozornost.

Druhé vystoupení s proměnou vlasů

V jiném příspěvku se Heidi Klum objevuje v černé paruce a v jiném oblečení, které se skládá z volného topu, síťovaných punčocháčů a bot. Tato proměna vlasů opět přispívá ke změně jejího vzhledu a posiluje maskovací efekt. Příspěvky vyvolaly četné komentáře od uživatelů internetu, z nichž někteří poukazují na to, jak těžké je Heidi Klum poznat.

Coachella, prostor pro stylistické experimentování

Festival Coachella je proslulý rozmanitostí stylů, které lze pozorovat u umělců a veřejně známých osobností. Vzhledy používané na akci jsou často koncipovány jako originální vizuální projevy. V tomto kontextu lze výběr kostýmu vnímat jako způsob, jak prozkoumat novou estetickou stránku věci.

Přítomnost spojená s hudebním a tvůrčím světem

Heidi Klum se také podělila o fotografie související s vystoupením DJe Dipla, se kterým v minulosti spolupracovala na hudebním projektu. Tato přítomnost podtrhuje kulturní rozměr festivalu, který spojuje umělce, tvůrce a profesionály z různých odvětví. Coachella poskytuje místo setkávání různých uměleckých disciplín, od hudby až po módu.

Tím, že se Heidi Klum objevila v přestrojení na festivalu Coachella 2026, ilustruje kreativní rozměr spojený s touto významnou událostí v kulturním kalendáři. Tato účast také potvrzuje roli festivalu jako prostoru pro umělecké vyjádření, kde lze tradiční kódy reinterpretovat.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Drew Barrymore emotivně hovoří o psychologickém dopadu svých dvou císařských řezů
„Byli jsme potlačeni“: Herečka Scarlett Johansson vzpomíná na své začátky v showbyznysu

„Byli jsme potlačeni“: Herečka Scarlett Johansson vzpomíná na své začátky v showbyznysu

Dánsko-americká herečka, režisérka, scenáristka a filmová producentka Scarlett Johansson nedávno hovořila o svých raných letech ve filmovém průmyslu...

Drew Barrymore emotivně hovoří o psychologickém dopadu svých dvou císařských řezů

Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka Drew Barrymore se ve svém pořadu podělila o osobní...

Kendall Jenner překvapila na Coachelle minimalistickým vzhledem

Americká modelka a podnikatelka Kendall Jenner na festivalu Coachella 2026 (10.–19. dubna) zaujala minimalistickou siluetou, která se odchyluje...

Proč je svalnatá postava této primabaleríny tak fascinující?

Jihoafrická tanečnice a choreografka Oti Mabuse na udílení cen Olivier Awards v roce 2026 zanechala výrazný dojem siluetou...

V šedesáti letech pózuje herečka Elizabeth Hurley v plážovém outfitu inspirovaném mořem.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley sdílela nové fotografie pořízené u moře, na kterých předvedla plážový outfit...

Zpěvačka Teyana Taylor překvapila na Coachelle futuristicky inspirovanou siluetou

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Teyana Taylor se na festivalu Coachella 2026 výrazně objevila s výrazně futuristickým vzhledem....