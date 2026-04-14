Na Coachelle se modelka Heidi Klum schovala pod překvapivým převlekem

Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum překvapila všechny na festivalu Coachella 2026 tím, že prozradila, že se festivalu zúčastnila v přestrojení. Sdílela snímky, na kterých ukazuje svůj vzhled, který měl relativně dobře splynout s ostatními návštěvníky festivalu.
Vzhled navržený pro inkognito
Během festivalového víkendu (10.–19. dubna 2026) sdílela Heidi Klum na Instagramu video, na kterém se na Coachelle představila v odlišném outfitu od svého obvyklého. Měla na sobě nadměrné sluneční brýle a monochromatický outfit, který zahrnoval body s výstřihem a kalhoty s širokými nohavicemi. Kombinace decentních doplňků a ležérních prvků jí umožnila pohybovat se po festivalovém areálu diskrétněji. Tento převlek pravděpodobně odráží touhu užít si akci, aniž by okamžitě přitahovala pozornost.
Druhé vystoupení s proměnou vlasů
V jiném příspěvku se Heidi Klum objevuje v černé paruce a v jiném oblečení, které se skládá z volného topu, síťovaných punčocháčů a bot. Tato proměna vlasů opět přispívá ke změně jejího vzhledu a posiluje maskovací efekt. Příspěvky vyvolaly četné komentáře od uživatelů internetu, z nichž někteří poukazují na to, jak těžké je Heidi Klum poznat.
Coachella, prostor pro stylistické experimentování
Festival Coachella je proslulý rozmanitostí stylů, které lze pozorovat u umělců a veřejně známých osobností. Vzhledy používané na akci jsou často koncipovány jako originální vizuální projevy. V tomto kontextu lze výběr kostýmu vnímat jako způsob, jak prozkoumat novou estetickou stránku věci.
Přítomnost spojená s hudebním a tvůrčím světem
Heidi Klum se také podělila o fotografie související s vystoupením DJe Dipla, se kterým v minulosti spolupracovala na hudebním projektu. Tato přítomnost podtrhuje kulturní rozměr festivalu, který spojuje umělce, tvůrce a profesionály z různých odvětví. Coachella poskytuje místo setkávání různých uměleckých disciplín, od hudby až po módu.
Tím, že se Heidi Klum objevila v přestrojení na festivalu Coachella 2026, ilustruje kreativní rozměr spojený s touto významnou událostí v kulturním kalendáři. Tato účast také potvrzuje roli festivalu jako prostoru pro umělecké vyjádření, kde lze tradiční kódy reinterpretovat.