Zpěvačka Madison Beer způsobila senzaci ve vintage zeleném sametovém korzetu

@madisonbeer / Instagram

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer pokračuje v lákavém turné. V Barceloně rozzářila pódium v úchvatném zeleném korzetu, který vyvolal reakce jejích fanoušků na sociálních sítích.

Madison Beer rozpaluje barcelonskou scénu

Během svého pobytu v Barceloně v rámci turné „Locket Tour“ předvedla Madison Beer velmi ceněné vystoupení. Na Instagramu sdílela příspěvek s názvem „Jeden týden turné Locket“, ve kterém představila své outfity, reakce fanoušků a atmosféru svých koncertů. Každý z jejích outfitů sice zanechal dojem, ale pozornost všech upoutal zejména zelený kousek, který si oblékla na závěr koncertu.

Oblíbený korzet se zelenými třásněmi

Pro své velké finále zvolila Madison Beer zelený korzetový overal bez ramínek s třásněmi. Barva, která byla zároveň zářivá a sofistikovaná, uchvátila její fanoušky. Dlouhé vlasy měla rozpuštěné a zvolila jemný, přirozený make-up. Jemná rovnováha mezi sofistikovaností a rockovou energií, věrná jejímu citu pro dramatické prvky.

Vintage estetika, která je Madison Beer milá

Tato volba dokonale zapadá do snadno rozpoznatelného světa její éry „Locket“, která čerpá z vintage, téměř viktoriánské estetiky, kde medailonky mají symbolický význam. Madison Beer, která ráda kombinuje romantické kousky, korzety a retro prvky, často vyjadřovala svou zálibu v oblečení, „které už má svůj život“. Tento módní cit je patrný v každém z jejích jevištních outfitů, od krajky a mašlí až po korzetové siluety.

Fanoušci si získali.

Zveřejnění jejího outfitu vyvolalo záplavu obdivných reakcí. Pod její fotografie se hrnuly komplimenty: mnoho uživatelů internetu ji popsalo jako „nádhernou“, zatímco jiní ji vnímali jako „anděla“. To jen potvrzuje její status módní ikony, jejíž každý výstup na pódiu se stává skutečným stylovým prohlášením.

S tímto zeleným korzetem, který si Madison Beer oblékla na závěr svého barcelonského koncertu, vytvořila jeden z nejvýraznějších outfitů svého turné „Locket“. Spojením výrazných barev s vintage elegance znovu dokázala, že zvládá umění proměnit pódium ve skutečné přehlídkové molo.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Všichni jsou do ní zamilovaní“: tato vycházející herečka fascinuje uživatele internetu
Amy Schumer sdílí dovolenou se svým synem, když jezdí na paddleboardu a jachtingu.

