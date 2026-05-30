Svými metalickými balerínkami Emma Roberts potvrzuje návrat tohoto trendu.

Balerínky ještě nejsou hotové. Na módní akci v New Yorku americká herečka a producentka Emma Robertsová tuto ikonickou botu znovuobjevila ve stříbrné metalické barvě, čímž potvrdila silný návrat tohoto trendu v létě 2026.
Kovové balerínky, které vzbudí senzaci
Emma Roberts se nedávno zúčastnila módní přehlídky v newyorské čtvrti SoHo, kde udělala výrazný dojem svou obuví. Zvolila stříbrné lakované metalické balerínky, které doplnil chytrý design s kříženými pásky připomínající boty Mary Jane. Model také vynikal zaoblenou špičkou a vysokým nártem, který poskytuje větší krytí horní části chodidla – velmi trendy detail.
Kompletní a barevný módní vzhled
Zbytek outfitu byl stejně elegantní. Emma Roberts měla na sobě barevnou potištěnou sukni s cestovní tematikou a žebrovaný top s dlouhým rukávem v zářivě blankytně modré barvě. Vlasy měla upravené do dlouhých, splývavých blond vln a vzhled doplnila malá béžová kabelka. Hravá sukně dokonale doplňovala decentní eleganci topu a doplňků.
Balerínky, klíčový trend pro léto 2026
Touto volbou Emma Roberts potvrzuje trend, který nejeví žádné známky zpomalení: velký comeback balerínek. S blížícím se létem 2026 se balerínky stávají všudypřítomnými a nosí je mnoho celebrit.
Španělská zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Rosalía si ji nedávno oblíbila v nabírané verzi, zatímco britský zpěvák, skladatel, hudebník a herec Harry Styles ji zařadil do svého repertoáru pro ceremoniály a televizní vystoupení. Důkaz, že balerínky, dlouho odsunuté do kategorie „decentních“, se znovu objevují: dostupné v metalické verzi, s ramínky nebo dokonce s vysokým nártem, se nyní prosazuje jako skutečné módní prohlášení samo o sobě.
Emma Roberts vytvořila jeden z nejinspirativnějších outfitů současnosti volbou metalických baletek, které jsou originální i elegantní – a potvrzuje, že ploché boty si definitivně znovu získaly své místo v módě. Je to snadno osvojitelný trend, který slibuje, že se stane naší oblíbenou obuví po celé léto.