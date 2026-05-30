„Všichni jsou do ní zamilovaní“: tato vycházející herečka fascinuje uživatele internetu

Léa Michel
@indenavarrette / Instagram

Nová „královna křiku“ kraluje internetu a jmenuje se Inde Navarrete. Americká herečka, katapultovaná ke slávě hororovým fenoménem „Obsession“, vyvolává rozruch na sociálních sítích.

„Posedlost“, hororový fenomén roku

Film „Obsession“, který byl v amerických kinech uveden v polovině května, se stal jedním z největších překvapivých hitů roku 2026. Film, který režíroval mladý filmař Curry Barker, sleduje Beara, zaměstnance hudebního obchodu, který pomocí prokletého předmětu zvaného „Vrba jednoho přání“ přiměje svou celoživotní přítelkyni Nikki šíleně se do něj zamilovat. Přání se samozřejmě promění v noční můru.

Film, směs nadpřirozeného hororu, psychologického napětí a témat souhlasu, si získal uznání kritiky se skóre přesahujícím 90 % na Rotten Tomatoes. Film, poháněný téměř výhradně ústním podáním a virálními reakcemi, vydělal celosvětově téměř 74 milionů dolarů s rozpočtem sotva 1 milion dolarů.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem A Shot (@ashotmagazine)

Inde Navarrete, nová „královna křiku“

Jádrem tohoto nadšení je výkon Inde Navarrete v roli Nikki. Kritici i diváci chválí její ztvárnění jako „stejně srdcervoucí, jako děsivé“. Herečka plynule přechází mezi několika rejstříky – „dokonalou“ a ztuhlou manželkou, křičící mladou ženou v křečích zhroucení a pak skořápkou vyprázdněnou od veškeré energie – někdy v jediné scéně. Časopis Deadline ji neváhal korunovat potvrzenou „královnou křiku“.

Kdo je Inde Navarrete?

Pro ty, kteří ji teprve objevují, Inde Navarrette zdaleka není nováčkem. Narodila se v Tucsonu v Arizoně a už si udělala jméno rolí Sarah Cushingové v seriálu „Superman a Lois“ v letech 2021 až 2024. Objevila se také ve filmu „13 důvodů proč“. Pro tuto náročnou roli ve filmu „Posedlost“, která ji, jak sama přiznává, během natáčení někdy děsila, Navarrette říká, že se inspirovala Miou Gothovou ve filmu „Pearl“. Pokud jde o její budoucnost, shrnula ji jednoduše: pokud ji hororový žánr chce, hodlá v něm ještě chvíli zůstat.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Virginie Pineda (@virginie.pineda)

Uživatelé internetu jsou okouzleni

„Fenomén Navarrette“ explodoval především online. Edity na TikToku, reakční videa, teorie fanoušků: sociální média jsou přesycena obsahem, který ji chválí. V komentářích se opakuje stejná horlivost: „všichni jsou do ní zamilovaní“ a „je to nová velká hvězda“. Mnozí už nyní označují Inde Navarrette za „další velkou hororovou hvězdu“.

S filmem „Obsession“ si Inde Navarrete nejen ukradla pozornost: dobyla internet. Díky uznání kritiky i online obdivu se etablovala jako hvězda roku 2026 – a nepochybně představuje začátek velmi slibné kariéry.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V historickém okamžiku Hollywoodu způsobila Miley Cyrus senzaci v sošně vypadajících šatech.
Article suivant
Zpěvačka Madison Beer způsobila senzaci ve vintage zeleném sametovém korzetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Americká herečka z Euphorie reaguje na kritiku ohledně svého obličeje.

Americká herečka Chloe Cherry, která se proslavila v seriálu „Euphoria“, je unavená z komentářů o svém vzhledu. Rozhodla...

Amy Schumer sdílí dovolenou se svým synem, když jezdí na paddleboardu a jachtingu.

Pro Amy Schumer oficiálně začalo léto. Americká stand-up komička, herečka a scenáristka sdílela fotografie ze svého slunného útěku...

Zpěvačka Madison Beer způsobila senzaci ve vintage zeleném sametovém korzetu

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer pokračuje v lákavém turné. V Barceloně rozzářila pódium v úchvatném zeleném...

V historickém okamžiku Hollywoodu způsobila Miley Cyrus senzaci v sošně vypadajících šatech.

Je to okamžik zapsaný v historii Hollywoodu. Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice, producentka a herečka Miley Cyrus, poctěná vlastní...

V zářivě modrých šatech tato americká zpěvačka rozzářila červený koberec

Americká zpěvačka a herečka Coco Jones rozzářila červený koberec na zahajovacím večeru Festivalu černošských filmů American Black Film...

Hailey Bieber volí na léto stylovou a pohodlnou výšku podpatku.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber pravděpodobně sází na minimální výšku podpatku, což se stává trendem pro léto...