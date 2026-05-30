„Všichni jsou do ní zamilovaní“: tato vycházející herečka fascinuje uživatele internetu

Nová „královna křiku“ kraluje internetu a jmenuje se Inde Navarrete. Americká herečka, katapultovaná ke slávě hororovým fenoménem „Obsession“, vyvolává rozruch na sociálních sítích.
„Posedlost“, hororový fenomén roku
Film „Obsession“, který byl v amerických kinech uveden v polovině května, se stal jedním z největších překvapivých hitů roku 2026. Film, který režíroval mladý filmař Curry Barker, sleduje Beara, zaměstnance hudebního obchodu, který pomocí prokletého předmětu zvaného „Vrba jednoho přání“ přiměje svou celoživotní přítelkyni Nikki šíleně se do něj zamilovat. Přání se samozřejmě promění v noční můru.
Film, směs nadpřirozeného hororu, psychologického napětí a témat souhlasu, si získal uznání kritiky se skóre přesahujícím 90 % na Rotten Tomatoes. Film, poháněný téměř výhradně ústním podáním a virálními reakcemi, vydělal celosvětově téměř 74 milionů dolarů s rozpočtem sotva 1 milion dolarů.
Inde Navarrete, nová „královna křiku“
Jádrem tohoto nadšení je výkon Inde Navarrete v roli Nikki. Kritici i diváci chválí její ztvárnění jako „stejně srdcervoucí, jako děsivé“. Herečka plynule přechází mezi několika rejstříky – „dokonalou“ a ztuhlou manželkou, křičící mladou ženou v křečích zhroucení a pak skořápkou vyprázdněnou od veškeré energie – někdy v jediné scéně. Časopis Deadline ji neváhal korunovat potvrzenou „královnou křiku“.
Kdo je Inde Navarrete?
Pro ty, kteří ji teprve objevují, Inde Navarrette zdaleka není nováčkem. Narodila se v Tucsonu v Arizoně a už si udělala jméno rolí Sarah Cushingové v seriálu „Superman a Lois“ v letech 2021 až 2024. Objevila se také ve filmu „13 důvodů proč“. Pro tuto náročnou roli ve filmu „Posedlost“, která ji, jak sama přiznává, během natáčení někdy děsila, Navarrette říká, že se inspirovala Miou Gothovou ve filmu „Pearl“. Pokud jde o její budoucnost, shrnula ji jednoduše: pokud ji hororový žánr chce, hodlá v něm ještě chvíli zůstat.
Uživatelé internetu jsou okouzleni
„Fenomén Navarrette“ explodoval především online. Edity na TikToku, reakční videa, teorie fanoušků: sociální média jsou přesycena obsahem, který ji chválí. V komentářích se opakuje stejná horlivost: „všichni jsou do ní zamilovaní“ a „je to nová velká hvězda“. Mnozí už nyní označují Inde Navarrette za „další velkou hororovou hvězdu“.
S filmem „Obsession“ si Inde Navarrete nejen ukradla pozornost: dobyla internet. Díky uznání kritiky i online obdivu se etablovala jako hvězda roku 2026 – a nepochybně představuje začátek velmi slibné kariéry.