Americká herečka z Euphorie reaguje na kritiku ohledně svého obličeje.

Americká herečka Chloe Cherry, která se proslavila v seriálu „Euphoria“, je unavená z komentářů o svém vzhledu. Rozhodla se reagovat a odsoudit „skutečnou posedlost svým obličejem“.
„Sociální experiment“ tváří v tvář kritice
Ve video rozhovoru pro britský ženský časopis se Chloe Cherry vyjádřila k záplavě kritiky, která se dostavila na její rty od jejího vystoupení ve druhé sérii seriálu Euphoria. „Všichni říkali: ‚Bože můj, máš obrovské rty!‘ A já si pomyslela: ‚No, to je můj obličej,‘“ vyprávěla. Pro herečku tato lavina reakcí nabrala podobu „sociálního experimentu“, který odhaluje, jak lidé soudí někoho, kdo se rozhodne změnit své vlastní tělo. „Lidé se až příliš starají o to, co ostatní dělají se svými vlastními obličeji,“ prohlásila.
Rty, které se staly virálními od dob „Euphorie“
Od chvíle, kdy si zahrála Faye v úspěšném seriálu HBO, je vzhled Chloe Cherry pod drobnohledem. Její příchod ve druhé sérii ji vynesl ke slávě, ale také spustil záplavu memů a komentářů o jejích plných rtech. Už v roce 2022 se svěřila Variety se svým úžasem nad rozsahem tohoto fenoménu: počet titulků a publikací věnovaných jejím ústům se jí zdál jednoduše „surreálný“.
Jasný a upřímný přístup k jejím úpravám
Chloe Cherry se ani zdaleka neskrývá, ale plně vítá svou volbu. „Samozřejmě si nechávám dělat výplně do rtů,“ vysvětlila ve videu o kráse pro Vogue. Dokonce přiznává, že si je nechává dělat tak často, že už nepotřebuje znecitlivující krém. „Je to moje věc,“ shrnuje. Chloe Cherry přiznává, že zpočátku používala botox a výplně, protože se jí nelíbil její obličej, než se z toho stal „zvyk“. S humorem vtipkuje o svém čele, o kterém si myslí, že si nechala tolik zapracovat, že sval „atrofoval“. Navzdory tomu říká, že je „s výsledkem spokojená“.
Debata o svobodě ovládat vlastní tělo
Kromě osobní zkušenosti Chloe Cherry ve svém prohlášení zdůrazňuje zásadní společenský problém: právo každého ovládat svůj vzhled bez soudů. Tím, že se Chloe Cherry odmítá ospravedlňovat, nám připomíná pravdu, na kterou se online často zapomíná: její tvář patří jen jí. Toto poselství autonomie hluboce rezonuje v době, kdy je vzhled žen na sociálních sítích více než kdy jindy komentován, rozebírán a kritizován.
Tím, že Chloe Cherry přímo reaguje na kritiku, proměňuje opakující se kontroverzi v prosbu o individuální svobodu. Vysílá jasný vzkaz: co se člověk rozhodne dělat se svým vlastním tělem, je jeho věc.