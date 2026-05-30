Amy Schumer sdílí dovolenou se svým synem, když jezdí na paddleboardu a jachtingu.

Pro Amy Schumer oficiálně začalo léto. Americká stand-up komička, herečka a scenáristka sdílela fotografie ze svého slunného útěku na jachtě, během kterého jezdila na paddleboardu, jezdila na vodním skútru a trávila s ním příjemný čas se synem Genem.
Slunečná dovolená na jachtě
Amy Schumerová svým sledujícím poskytla nahlédnutí do své vysněné dovolené prostřednictvím série fotografií zveřejněných na Instagramu. Září v zářivě červených jednodílných plavkách s velkým slaměným kloboukem na hlavě, balancuje na paddleboardu uprostřed tmavě modré vody. Věrná svému bystrému vtipu se neomezila pouze na „decentní“ pózy: na dalším snímku sedí na vodním skútru v černé helmě a záchranné vestě, vyplazuje jazyk a hravě ukazuje fotoaparátu prostředníček. Je to pro ni jedinečný způsob, jak oslavit příchod léta.
Dojemné pouto s jeho synem Genem
Kromě zábavy byl tento výlet především příležitostí sdílet vzácné chvíle jako rodina. Na jedné z nejdojemnějších fotografií Amy Schumer řídí vodní skútr se svým sedmiletým synem Genem, který jede za ní. Malý chlapec, jehož obličej je zakrytý, aby bylo chráněno jeho soukromí, má na sobě modrou helmu, záchrannou vestu a neopren.
Pobyt ve stylu „Bílého lotosu“, humoristická verze
Zbytek alba odhaluje prostředí pohlednice, hodné série „Bílý lotos“ – ale vždy s nádechem charakteristické sebekritiky Amy Schumerové. Pohodlně usazená na jachtě ve velmi „tichém luxusním“ hnědobílém hedvábném úboru se hravě šklebí, zatímco Geneova malá ručička jemně odhrnuje její obličej.
Na jiné fotografii pózuje, předstírá drama a hledí do dálky, s doplňky jako slaměný klobouk, sluneční brýle a červený ventilátor s nápisem „klimatizace“. Amy Schumer si tento výlet užila také ve společnosti přátel.
Mezi vodními sporty a výbuchy smíchu si Amy Schumer užívá dovolenou, která odráží její osobnost: slunečnou, bezstarostnou a plnou něhy. Tato letní dovolená dokazuje, že ví lépe než kdokoli jiný, jak skloubit relaxaci, sebekritiku a rodinné pouto.