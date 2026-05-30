„Nikomu nic nedlužím“: Paris Jacksonová se otevírá o svém vztahu s otcem

Dcera krále popu, americká zpěvačka, skladatelka, herečka a modelka Paris Jacksonová dlouho věřila, že se musí o všechno dělit se svým otcem Michaelem Jacksonem. Dnes jednoznačně prohlašuje: nikomu nic nedluží.
Paris Jacksonová, která byla pozvána do podcastu Jacka Osbournea s názvem Trying Not to Die , se zamýšlela nad svým vztahem k veřejnému životu. Nejstarší ze tří dětí Michaela Jacksona, která zemřela v roce 2009, dlouho cítila, že se s veřejností „musí o všechno podělit“, přesvědčená, že život, který vedla, byl darem od fanoušků její slavné rodiny. „To se v posledních letech radikálně změnilo, protože si nemyslím, že kdokoli z nás někomu něco dluží,“ svěřila se. Nyní odmítá, aby způsob, jakým se vyjadřuje, působil „performativně“.
Osobní spojení, ne parasociální
Jádrem jejích úvah je rozdíl mezi láskou milované osoby a láskou obdivovatele. Po léta se od Paris Jackson očekávalo, že bude na sociálních sítích zveřejňovat příspěvky a „napodobovat způsob, jakým by fanoušek vyjadřoval svou lásku“. Zdůrazňuje však, že s otcem měla intimní a osobní pouto, nikoli povrchní. „Učím se teď, že můžu mít své vlastní intimní spojení a že mám právo si ho nechat v soukromí,“ vysvětluje mladá žena, pro kterou se tato vzpomínka stala „tou nejkrásnější, co existuje“.
Kritizována za mlčení
Paris Jacksonová nezapomněla na minulé kontroverze. Dostala se na titulní stránky novin tím, že veřejně neuznala narozeniny svého otce, datum jeho úmrtí ani Den otců. Mladá žena si za touto volbou plně stojí: odmítá vyjadřovat svou lásku „napodobováním někoho, kdo ho neznal“. „Protože jsem ho znala. Byl to můj nejlepší přítel,“ trvá na svém.
Paris Jackson říká, že mimo zraky veřejnosti našla jakýsi klid. „Jsem na krásném místě se svým otcem a miluji to; do toho nikoho nic není,“ potvrzuje a popisuje to jako skutečnou „svobodu“. Je to zážitek, který sdílela s Jackem Osbournem, synem Ozzyho Osbournea, který zemřel v roce 2025. Oba členové klubu, kterému žertem říkají „Klub mrtvých otců“, se shodují v jednom bodě: muže, který stojí za legendou, skutečně znal jen malý okruh lidí. „A ten je tvůj. Nikomu to nedlužíš,“ shrnuje Paris Jackson.
Tím, že Paris Jacksonová volí mlčení před veřejnou demonstrací, prosazuje své právo na soukromí, a to i s tak slavným jménem. Její poselství je jasné: vzpomínka na svého otce, kterou si váží, patří jen jí – a právě to ji dělá tak vzácnou.