Zpěvačka Ella Langleyová promluvila o chybě v účesu, která vedla k její typické ofině.

Někdy se nečekaný detail může stát skutečným vizuálním podpisem. Americká country zpěvačka a skladatelka Ella Langley nedávno vysvětlila, že její ikonická ofina se zrodila… z chyby související s vlasy, kterou udělala těsně před koncertem.

Improvizovaný účes, který se stal poznávacím znamením

Ella Langley prozradila, že její ikonická ofina nebyla výsledkem „stylové strategie“, ale spíše jednoduchého, improvizovaného střihu, který sama označuje za „neúspěch“. V rozhovoru vysvětlila, že se rozhodla ofinu zkrátit krátce předtím, než vyšla na pódium, což později, když viděla výsledek, litovala. Podle ní střih zanechal pramen, který se obtížně upravoval, což změnilo vyváženost jejího obvyklého účesu.

Několik dní po tomto incidentu měla Ella Langleyová focení pro obálku svého prvního alba. Vysvětluje, že jí její art director poradil, aby nový účes přijala, místo aby se ho snažila opravovat. Ella Langleyová říká, že si proto ponechala ofinu, která se od té doby stala ústředním prvkem jejího veřejného image. Nyní potvrzuje, že tento účes pomohl utvářet její vizuální identitu.

Okraj, který se stal rozpoznatelným

Ofina patří mezi účesy, které jsou pravidelně spojovány s určitými veřejně známými osobnostmi. V případě Elly Langley tento účes přispívá k její vizuální rozpoznatelnosti, zejména během vystoupení v médiích a na koncertech. Vysvětluje, že nemá v úmyslu tento styl, který se stal charakteristickým pro její image, měnit. Ella Langley pěstuje estetiku spojenou se současnou country hudbou, v níž mísí vintage vlivy s uvolněným stylem.

Připravuje se nový hudební projekt.

Ella Langley oznámila vydání svého alba „Dandelion“ spolu s turné plánovaným od května do srpna 2026. V rozhovoru pro Audacy hovoří o projektu, který popisuje jako osobnější, a uvádí, že během své kariéry získala umělecké sebevědomí. Ella Langley zdůrazňuje, že toto nové album lépe odráží její hudební vizi.

Příběh vyprávěný Ellou Langleyovou ilustruje, jak nečekané prvky mohou ovlivnit veřejný obraz umělce. Vlasové „transformace“ jsou často součástí vizuálního konstruktu spojeného s hudebním projektem. V tomto případě se improvizovaný sestřih vlasů nakonec stal trvalým prvkem stylistické identity zpěváka.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Nápadná podobnost: Beyoncéina dcera Blue Ivy způsobila senzaci během vzácného vystoupení

