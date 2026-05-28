V bílých midi šatech vytváří Sofía Vergara zářivý vzhled

Anaëlle G.
@sofiavergara / Instagram

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofía Vergara, známá především pro svou roli v seriálu "Moderní rodina", sdílela na Instagramu sérii slunečných fotografií u příležitosti víkendu Memorial Day. Pózovala v elegantních bílých midi šatech a vytvořila tak zářivý a letní vzhled. Její vystoupení doprovázel vřelý vzkaz: "Feliz Memorial Day weekend" (Šťastný víkend Memorial Day).

Elegantní bílé midi šaty

Ústředním prvkem této přehlídky jsou bílé midi šaty Sofie Vergary, které vyzařují jednoduchost a zářivost. Díky dlouhým rukávům a kulatému výstřihu obepínají postavu díky přiléhavému střihu a sahají až do poloviny lýtek v obzvláště lichotivé midi délce. Čistě bílá, zářivá a nadčasová, dokonale doplňuje slunečnou atmosféru této jarní oslavy.

Jednoduché doplňky a příjemná oslava

Jako doplněk k šatům zvolila Sofía Vergara decentní doplňky: průhledné lodičky, sluneční brýle a tělovou kabelku, to vše podtrhly její hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed. Během celého večera se objevovala po boku svého psa Amoreho a blízkého přítele v příjemné atmosféře. Na svých Instagram Stories se také podělila o letmý pohled na nabídku večírku: domácí makronky, dort a pizzu, pro oslavu zaměřenou na sdílení.

Naplněná a sebevědomá herečka

Kromě zářivého vzhledu se Sofía Vergara nedávno otevřeně rozpovídala o svém osobním vývoji. I když uznává, že se její vztah k image v průběhu let změnil, tuto novou fázi svého života plně přijímá. Říká, že se dnes cítí nejvíce naplněna především na profesionální úrovni: „Teď můžu dělat, co chci,“ svěřila se a zmínila se o své touze prozkoumávat nové horizonty, zejména velkorozpočtové filmy.

V těchto bílých midi šatech, které měla na sobě o víkendu Memorial Day, vytvořila Sofía Vergara zářivý vzhled. Vzhled, který odráží rozkvět herečky, která je sebevědomá ve svém stylu i ve svých ambicích.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
„Nejkrásnější tvář": Plus size modelka Ashley Graham sdílí selfie, které vyvolává reakce
Dvaapadesátiletá Shannon Elizabeth volí ultramoderní plážový look

