Ve věku 62 a 74 let znovu vytvořili ikonickou fotografii Kylie Jenner a herce Timothée Chalameta.

Nedávný příspěvek na Instagramu vzbudil pozornost poté, co americká herečka Lisa Rinna a herec Harry Hamlin znovu vytvořili fotografii připisovanou Kylie Jenner a Timothée Chalametovi. Duo nabídlo svéráznou verzi snímku, což vyvolalo online četné reakce.
Obálka inspirovaná hojně diskutovanou fotografií
Lisa Rinna a Harry Hamlin sdíleli sérii fotografií pořízených během dovolené u moře. Pár se inspiroval fotografií spojenou s Kylie Jenner a Timothéem Chalametem, kteří v podobné póze pózují ve vodě. Na zveřejněných snímcích má Lisa Rinna na sobě černé bikiny, zatímco Harry Hamlin se objevuje v černých kraťasech, v záměrně humorném prostředí.
Příspěvek, který pobavil uživatele internetu
Příspěvek na Instagramu vyvolal řadu komentářů, zejména od přátel a rodiny páru, ale i od uživatelů internetu, kteří chválili nečekanost fotografie. Příspěvek se rychle rozšířil po sociálních sítích a vyvolal diskuse kolem tohoto nečekaného setkání.
Pocta fotografii, která se na internetu setkala s velkým ohlasem
Fotografie Kylie Jenner a Timothée Chalameta si již dříve získaly pozornost, když se objevily na sociálních sítích. Tyto snímky pomohly podnítit zájem médií o tento pár. Nová interpretace Lisy Rinny a Harryho Hamlina ilustruje, jak se určité snímky rychle stávají kulturními oporami, často si je přivlastňují nebo jim je nově slouží.
Lisa Rinna a Harry Hamlin, manželé od roku 1997, pravidelně sdílejí momenty ze svého každodenního života na sociálních sítích. Herecký pár si již udělal jméno příspěvky, které mísí humor s odkazy na populární kulturu. Jejich vztah trvá již přes třicet let, což je fakt, který se často zmiňuje v profilech věnovaných tomuto duu.
Viralita určitých obrázků tak přispívá k jejich přivlastnění si jinými veřejnými osobnostmi. Tento jev ilustruje rychlý oběh vizuálních odkazů v digitálním světě. Publikace inspirované známými obrazy přispívají k tvorbě obsahu, který kombinuje poctu a humor.