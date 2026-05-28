Zpěvačka Olivia Rodrigo odsuzuje kritiku svých šatů ve stylu babydoll.

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo, která se stala terčem kritiky kvůli šatům babydoll, které měla na sobě na jevišti, reagovala přímo a odsoudila diskurz, který považuje za „hluboce znepokojivý“.
Šaty ve stylu babydoll v centru kontroverze
Všechno to začalo růžovo-bílými květinovými šaty ve stylu babydoll , které měla Olivia Rodrigo na sobě během svého koncertu v Spotify Billions Club a také v hudebním videoklipu k písni „Drop Dead“. I když samotný oděv nebyl provokativní, někteří uživatelé internetu ho považovali za „dětinský“, „infantilní“ nebo dokonce „nevhodný“. Na tuto vlnu komentářů se rozhodla reagovat během vystoupení v podcastu New York Times, jehož úryvek byl zveřejněn 27. května.
„To ukazuje, jak normalizujeme pedofilii.“
„To mě opravdu rozrušilo. Ne pro mě: lidi si můžou říkat, co chtějí,“ reagovala zpočátku Olivia Rodrigo. Nejvíc jí vadí dvojí metr. Poukazuje na to, že na pódiu už dříve nosila „mnohem odhalující“ oblečení – „flitrovou podprsenku a krátké kraťasy,“ upřesňuje – aniž by se nad tím kdokoli zarazil. „Nebylo to nevhodné, ale to, že jsem byla celá zahalená v šatech, které byly považovány za dětinské, to ano,“ říká s úžasem. Pro ni tato reakce „ukazuje, jak moc naše kultura normalizuje pedofilii.“
Odmítnutí diskurzu vyvolávajícího vinu
Kromě kontroverze Olivia Rodrigo odsuzuje vzkaz, který je dívkám opakován od útlého věku: „Nenoste tohle, jinak vám muž sexualizuje tělo a bude to vaše chyba.“ Tuto logiku považuje za „velmi bizarní“ a hluboce nespravedlivou, protože odpovědnost za to, jak ostatní vnímají ženy, klade na ně samotné. Olivia Rodrigo trvá na svém: oblékat se, jak se jí zlíbí, je jejím absolutním právem.
Pocta ikonám 90. let
Olivia Rodrigo také ráda objasňuje své záměry: tento outfit pro ni vůbec nebyl šokující. „Vůbec jsem si nemyslela, že vypadám šokujícím způsobem, jen jsem si myslela, že je to cool,“ svěřuje se. Šaty ve stylu babydoll byly ve skutečnosti poctou rockovým ikonám 90. let, které ji inspirují, jako je Kathleen Hanna, průkopnice feministického punku, a Courtney Love. „Všechny tyto ženy jsou mé hrdinky a v tom outfitu jsem se cítila dobře,“ vysvětluje.
„Ochrana mladých dívek“
Olivia Rodrigo se vyjadřuje především k budoucím generacím. „Velmi chráním mladé ženy a dívky a nechci, aby jim bylo sdělováno takové poselství,“ trvá na svém. Toto prohlášení přichází jen několik dní před vydáním jejího třetího alba „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, které vyjde 12. června a bude obsahovat singly „Drop Dead“ a „The Cure“.
Tím, že se Olivia Rodrigo odmítá ospravedlňovat, proměňuje kontroverzi ohledně oblečení v silné feministické poselství. Připomíná nám, že problém nespočívá v tom, co žena nosí, ale v tom, jak ji společnost vnímá – a tím pádem vyzývá k ochraně mladých lidí před tímto společenským tlakem.