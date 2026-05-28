Zpěvačka Olivia Rodrigo odsuzuje kritiku svých šatů ve stylu babydoll.

Fabienne Ba.
@oliviarodrigo _ Instagram

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo, která se stala terčem kritiky kvůli šatům babydoll, které měla na sobě na jevišti, reagovala přímo a odsoudila diskurz, který považuje za „hluboce znepokojivý“.

Šaty ve stylu babydoll v centru kontroverze

Všechno to začalo růžovo-bílými květinovými šaty ve stylu babydoll , které měla Olivia Rodrigo na sobě během svého koncertu v Spotify Billions Club a také v hudebním videoklipu k písni „Drop Dead“. I když samotný oděv nebyl provokativní, někteří uživatelé internetu ho považovali za „dětinský“, „infantilní“ nebo dokonce „nevhodný“. Na tuto vlnu komentářů se rozhodla reagovat během vystoupení v podcastu New York Times, jehož úryvek byl zveřejněn 27. května.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

„To ukazuje, jak normalizujeme pedofilii.“

„To mě opravdu rozrušilo. Ne pro mě: lidi si můžou říkat, co chtějí,“ reagovala zpočátku Olivia Rodrigo. Nejvíc jí vadí dvojí metr. Poukazuje na to, že na pódiu už dříve nosila „mnohem odhalující“ oblečení – „flitrovou podprsenku a krátké kraťasy,“ upřesňuje – aniž by se nad tím kdokoli zarazil. „Nebylo to nevhodné, ale to, že jsem byla celá zahalená v šatech, které byly považovány za dětinské, to ano,“ říká s úžasem. Pro ni tato reakce „ukazuje, jak moc naše kultura normalizuje pedofilii.“

Odmítnutí diskurzu vyvolávajícího vinu

Kromě kontroverze Olivia Rodrigo odsuzuje vzkaz, který je dívkám opakován od útlého věku: „Nenoste tohle, jinak vám muž sexualizuje tělo a bude to vaše chyba.“ Tuto logiku považuje za „velmi bizarní“ a hluboce nespravedlivou, protože odpovědnost za to, jak ostatní vnímají ženy, klade na ně samotné. Olivia Rodrigo trvá na svém: oblékat se, jak se jí zlíbí, je jejím absolutním právem.

Pocta ikonám 90. let

Olivia Rodrigo také ráda objasňuje své záměry: tento outfit pro ni vůbec nebyl šokující. „Vůbec jsem si nemyslela, že vypadám šokujícím způsobem, jen jsem si myslela, že je to cool,“ svěřuje se. Šaty ve stylu babydoll byly ve skutečnosti poctou rockovým ikonám 90. let, které ji inspirují, jako je Kathleen Hanna, průkopnice feministického punku, a Courtney Love. „Všechny tyto ženy jsou mé hrdinky a v tom outfitu jsem se cítila dobře,“ vysvětluje.

„Ochrana mladých dívek“

Olivia Rodrigo se vyjadřuje především k budoucím generacím. „Velmi chráním mladé ženy a dívky a nechci, aby jim bylo sdělováno takové poselství,“ trvá na svém. Toto prohlášení přichází jen několik dní před vydáním jejího třetího alba „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“, které vyjde 12. června a bude obsahovat singly „Drop Dead“ a „The Cure“.

Tím, že se Olivia Rodrigo odmítá ospravedlňovat, proměňuje kontroverzi ohledně oblečení v silné feministické poselství. Připomíná nám, že problém nespočívá v tom, co žena nosí, ale v tom, jak ji společnost vnímá – a tím pádem vyzývá k ochraně mladých lidí před tímto společenským tlakem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tyto třpytivé šaty, které má na sobě Hilary Duff, uchvátily fanoušky.
Article suivant
„Nadčasová ikona“: Salma Hayek v 59 letech zaujme retro vzhledem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nadčasová ikona“: Salma Hayek v 59 letech zaujme retro vzhledem

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek dokazuje, že elegance nezná věk. Na Francouzské riviéře oživila eleganci Brigitte...

Tyto třpytivé šaty, které má na sobě Hilary Duff, uchvátily fanoušky.

Dvacet jedna let po svém posledním vystoupení se americká herečka a zpěvačka a skladatelka Hilary Duff velmi nápadně...

Dvaapadesátiletá Shannon Elizabeth volí ultramoderní plážový look

Americká herečka a modelka Shannon Elizabeth se na sociálních sítích vrací s velkým létem. Známá pro svou roli...

V bílých midi šatech vytváří Sofía Vergara zářivý vzhled

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofía Vergara, známá především pro svou roli v seriálu "Moderní rodina",...

„Nejkrásnější tvář“: Plus size modelka Ashley Graham sdílí selfie, které vyvolává reakce

Ashley Graham sdílela na Instagramu selfie, které okamžitě vyvolalo vlnu nadšených reakcí. Je na něm v běžném prostředí,...

Claudia Schiffer oslavila 24. výročí svatby fotografií, která dojala její fanoušky

Dvacet čtyři let lásky a neutuchající pouto. U příležitosti výročí svatby s britským filmovým režisérem, scenáristou a producentem...