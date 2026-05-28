Tyto třpytivé šaty, které má na sobě Hilary Duff, uchvátily fanoušky.

Dvacet jedna let po svém posledním vystoupení se americká herečka a zpěvačka a skladatelka Hilary Duff velmi nápadně vrátila na udílení American Music Awards v roce 2026. Její stříbrné kroužkové šaty od návrháře Rabanne si okamžitě získaly publikum.
Hilary Duff rozzářila červený koberec na cenách AMA 2026
Hilary Duff se objevila na 52. ročníku udílení cen American Music Awards, které se konalo v MGM Grand Garden Arena v Las Vegas. Měla na sobě stříbrné metalické šaty s hlubokým výstřihem a splývavou, přiléhavou siluetou, které zkombinovala s odpovídajícími stříbrnými lodičkami a záměrně minimalistickými doplňky.
Pro dotvoření vzhledu zvolila bývalá hvězda Disney Channel jemné, objemné blond vlasy vysušené fénem a jemný, přirozený make-up, díky čemuž šaty vynikly. Volba decentní elegance, dokonale odpovídající slavnostnosti příležitosti.
Třpytivá kroužková košile od Rabanne
Kousek, který přitahoval tolik pozornosti, byl výtvorem módního domu Rabanne. Vyrobený výhradně z kovové kroužkové zbroje, si s každým pohybem hrál světlem a měl výrazný výstřih a tenký rozpark, který odhaloval zpěvaččiny lodičky s otevřenou špičkou.
Zajímavé je, že tyto šaty neměly premiéru: britská herečka Ella Purnell je již měla na sobě na udílení cen Emmy v roce 2024, i když s jiným líčením. V rukou Hilary Duff však šaty dostaly nový život a staly se jedním z nejdiskutovanějších outfitů večera.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Velmi očekávaný návrat po 21 letech
Kromě stylu měl tento vzhled silnou symbolickou hodnotu. Hilary Duff se na udílení cen AMA neprocházela po červeném koberci od roku 2005, což je mezera dvaceti jedna let. Letos se na akci vrátila jako moderátorka po boku dalších osobností, jako je americký soulový a R&B zpěvák John Legend, americká herečka, stand-up komička a televizní moderátorka Nikki Glaser, americko-kanadsko-syrská zpěvačka, tanečnice a choreografka Paula Abdul a americká herečka Lisa Rinna.
Ceremoniál, který moderovala americká rapperka Queen Latifah – již spolumoderátorka ročníku 1995 – svedl na pódiu dlouhý seznam umělců, včetně: americké alternativní hudební skupiny Twenty One Pilots, kolumbijské latinskoamerické trapové a reggaetonové zpěvačky Karol G, kolumbijského reggaetonového písničkáře Malumy, britského rockového zpěváka a hudebníka Billyho Idola a americké popové a R&B dívčí skupiny Pussycat Dolls.
Rok 2026 bude ve znamení velkolepého návratu.
Tento comeback na AMAs 2026 dává velký smysl, protože přichází v klíčové době pro Hilary Duff. Po deseti letech od hudby se vrátila k nahrávacímu comebacku s kritikou uznávaným albem, po kterém následovalo vyprodané turné. A její publicita tím nekončí.
V roce 2026 se také objevila na obálce slavného čísla plavek časopisu Sports Illustrated, kde pózovala v bílém jednodílném topu s hlubokým výstřihem během focení v South Caicos. Tato série událostí z tohoto období udělala jedno z nejrušnějších období její kariéry.
Poselství sebepřijetí
Tento návrat do centra pozornosti je doprovázen silným poselstvím o vnímání vlastního těla. Během focení pro Sports Illustrated Hilary Duff prozradila, že se naučila vážit si svého těla a všeho, čeho jí umožnilo dosáhnout, a vysvětlila, že se „už neustále nesrovnává s ostatními“.
Jako matka čtyř dětí si během focení kladla důraz na stanovení vlastních hranic a vybrala si oblečení, ve kterém se cítila pohodlně. Tento klidný a starostlivý přístup odráží image umělkyně, která se nyní cítí naprosto uvolněně, a to jak na jevišti, tak před kamerou.
Ve svých stříbrných kroužkových šatech proměnila Hilary Duff jednoduchý výstup na červeném koberci AMAs ve vrchol večera. Spojením decentní elegance, stylového kývnutí a symbolu comebacku očekávaného po dvě desetiletí dala svým fanouškům další důvod, aby ji následovali v této nové kapitole.