Gwyneth Paltrow okouzluje svým přirozeným vzhledem i bez make-upu ve své kuchyni

Fabienne Ba.
@gwynethpaltrow / Instagram

S odhalenou tváří a kávou v ruce proměnila americká herečka Gwyneth Paltrow jednoduchou víkendovou snídani v lekci jednoduchosti. Zakladatelka Goopu se více než kdy jindy zasazuje o přirozenou krásu a uživatelé internetu si to užívají.

Natočeno intimní víkendové snídaně

Gwyneth Paltrow zveřejnila na Instagramu video, které natočila doma v záměrně uvolněné atmosféře. Důvodem byl prodloužený víkend ke Dni památky padlých, který se rozhodla oslavit prodloužením jednoho ze svých nejoblíbenějších rituálů, série s názvem „boyfriend breakfast“. Princip zůstává stejný: každé ráno připravit jídlo pro svého manžela, amerického televizního scenáristu, režiséra a producenta Brada Falchuka.

Pro letošní ročník 2026 se Gwyneth Paltrow pustila do kuchyně s frittatou, kterou popsala jako „samozřejmost“, ozdobenou zahradními bylinkami a sezónní zeleninou. S humorem, který se sám sebe styděl za sebe, se dokonce zmínila o „nesmrtelné nehodě mezi vejci“, což je odkaz na drobné kuchyňské nehody, díky nimž jsou její videa tak roztomilá. To vše bez špetky make-upu, v prezentaci, která klade důraz spíše na přirozenost než na „dokonalost“.

Smaragdově zelená, decentní symbol „tichého luxusu“

Co se týče outfitu, herečka zvolila smaragdově zelený domácí outfit s bílým lemováním, věrný decentní estetice spojené s „tichým luxusem“. Její platinové vlasy s pěšinkou uprostřed a elegantní délkou rámovaly její pleť. Daleko od třpytu červeného koberce tento uvolněný vzhled ilustruje určitou představu o eleganci: takovou, která se vyhýbá okázalosti. Pro mnoho jejích sledujících se tato ranní videa stala uklidňujícím a inspirativním rituálem, a to jak kvůli receptům, tak kvůli přirozenému kouzlu Gwyneth Paltrow.

„Stárnout bez schovávání,“ krédo Gwyneth Paltrow

Tato sekvence je součástí diskurzu, který Gwyneth Paltrow propaguje již několik let: diskurzu hrdého přijetí svého věku. V roce 2023 se svěřila, že si váží svých vrásek a vítá tuto část sebe sama, která stárne a spojuje ji s jakousi formou moudrosti získané v průběhu času. Tento postoj rezonuje obzvláště silně v odvětví, kde je tlak na mládí stále všudypřítomný. Tím, že se Gwyneth Paltrow objevuje bez make-upu, bez jakýchkoli zjevných filtrů nebo dramatické inscenace, nabízí image, která kontrastuje s obvyklými standardy a oslovuje publikum hledající autenticitu.

V pouhých několika minutách videa se Gwyneth Paltrow podařilo zhustit svůj charakteristický styl: ležérně-elegantní životní styl, zdravou dávku sebekritiky a jasné poselství o sebepřijetí. Bez make-upu a ve smaragdově zeleném pyžamu dokazuje, že víkendová snídaně může být také způsobem, jak si prosadit právo stárnout s grácií.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Stále ohromující jako vždy“: Jennifer Lopez pod sluncem přitahuje všechny pohledy

