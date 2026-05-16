„Vypadá jako gotika“: Nejnovější vzhled Lady Gaga je kontroverzní

Fabienne Ba.
Pro premiéru svého nového živě natočeného vystoupení „MAYHEM Requiem“ v The Grove v Los Angeles zvolila americká zpěvačka, skladatelka, producentka a herečka Lady Gaga šaty, které mísí flamenco a gotickou estetiku. Tento vzhled si na internetu rozhodně nenechal ujít pozornost.

Šaty někde mezi flamencem a gotikou.

Lady Gaga zvolila červeno-černé krajkové šaty, jejichž silueta přímo evokovala tradiční flamencové oblečení, ale byla reinterpretována v výrazně tmavším registru. Kontrast mezi těmito dvěma odstíny v kombinaci s propracovanou průhledností krajky okamžitě udal dramatický tón jejího vzhledu. Inspirace Iberií se rozšířila i na její doplňky, s černým vějířem v ruce, symbolickým prvkem flamencové kultury.

Zatímco španělský folklór si obvykle pohrává s brilancí jasných barev, Lady Gaga se záměrně přiklonila k „temné“ atmosféře, věrné vizuálnímu vesmíru, který vytvořila kolem alba „MAYHEM“.

Proměna krásy v dokonalé harmonii

Účes hrál v celkovém vzhledu klíčovou roli. Černé vlasy, pečlivě upravené a strukturované po obou stranách obličeje, tvořily čistý geometrický vzor připomínající tradiční flamenco, kde jsou účesy obvykle velmi striktní. Tento přístup k vlasům ostře kontrastuje s „extravagantnějšími“ experimenty, na které Lady Gaga své publikum zvykla.

Líčení se řídilo stejnou logikou kontrolované intenzity. Jasně červená rtěnka, zvolená tak, aby ladila s šaty, definovala siluetu a zároveň interagovala s krajkou. Tato záměrná volba posílila divadelní rozměr celého vzhledu.

Vystoupení související s albem „MAYHEM Requiem“

Tento outfit nebyl vybrán náhodně. Lady Gaga se prošla po červeném koberci v The Grove při premiéře alba „MAYHEM Requiem“, svého nového živého vystoupení, které bylo natočeno exkluzivně pro Apple Music. Tato speciální událost, streamovaná online, oživí skladby z jejího nejnovějšího alba v unikátním provedení, koncipovaném jako jedinečné představení.

Vzhled, který byla představena na premiéře, je proto v souladu s vizuální kontinuitou projektu. Dramatický rozměr šatů, vějíř, výrazný make-up: všechny tyto prvky rozšiřují uměleckou vizi filmu „MAYHEM“ a připravují diváky na estetiku natočeného představení.

Velmi smíšené přijetí na Instagramu

Právě na sociálních sítích tento vzhled skutečně rozpoutal debatu. Pod příspěvky ukazujícími vzhled Lady Gaga se množily komentáře, které odhalily dva poměrně jasné tábory.

  • Mezi jejími fanoušky mnoho online komentujících chválilo zpěvaččinu pódiovou přítomnost s reakcemi jako „velkolepá“ nebo „jaká přítomnost!“. Pro ně slouží flamenco-gotická kombinace jako demonstrace estetické síly.
  • Jiní se však proti „příliš zjevné“ inspiraci ohradili. Jeden komentář, zejména „Vypadá jako goth“, vyvrcholil část kritiky a někteří uživatelé internetu se domnívali, že se Lady Gaga odchyluje od svého obvyklého stylu, nebo její přístup posoudili jako „příliš přehnaný“.

Kromě osobních preferencí – protože každý má právo na svůj vlastní vkus – je důležité si uvědomit, že žádný vzhled, žádná postava ani žádný způsob oblékání by neměly být používány jako záminka k odsuzování nebo útoku. Ženy, stejně jako kdokoli jiný, se mohou svobodně oblékat, jak chtějí, aniž by se musely přizpůsobovat očekáváním nebo standardům, které jim vnucují pohledy ostatních.

Vzhled věrný módní trajektorii zpěváka

Lady Gaga od samého začátku budovala svou módní identitu na odvážných volbách, které záměrně zpochybňují očekávání. Volba flamenkovo-gotické estetiky, která doprovází vydání alba „MAYHEM Requiem“, je s tímto přístupem v konečném důsledku v souladu: silueta koncipovaná jako prohlášení, upřednostňující vizuální dopad před hledáním konsensu.

Lady Gaga svými červenočernými krajkovými šaty a černým vějířem proměnila premiéru alba „MAYHEM Requiem“ ve skutečný módní moment, někde mezi flamencem a gotickou fantasy. Kontrastní reakce na Instagramu potvrzují zpěvaččino jedinečné místo v popkultuře: místo umělkyně, jejíž každý výstup neustále vyvolává diskuse, a to daleko za hranicemi pouhého oblečení.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
