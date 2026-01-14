Search here...

Sesadila z trůnu Scarlett Johansson a stala se nejvýdělečnější herečkou všech dob.

Fabienne Ba.
@zoesaldana/Instagram

Zoe Saldaña právě dosáhla milníku: herečka, která ztvárnila Neytiri a Gamoru, je nyní nejvýdělečnější herečkou všech dob a v kumulativních celosvětových tržbách překonala Scarlett Johansson.

Filmografie, která láme všechny rekordy

Americká herečka, režisérka a producentka se může pochlubit vzácným počinem: objevila se v obsazení tří nejvýdělečnějších filmů v historii kinematografie, „Avatar“, „Avengers: Endgame“ a „Avatar: Cesta vody“, které všechny dosáhly vrcholu globálních trháků. Je také první herečkou, která se objevila ve čtyřech filmech, které utržily přes 2 miliardy dolarů, a to díky filmu „Avengers: Infinity War“, který se k tomuto exkluzivnímu klubu připojil.

Když se sečtou všechny její filmy – od trháků „Marvel“ přes ságu „Avatar“ až po trilogii „Star Trek“ –, její role vynesly celosvětové tržby z filmů přes 15 miliard dolarů, což je pro herečku absolutní rekord.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Když franšízy tvoří legendy

Zoe Saldaña vděčí za tento status z velké části několika ikonickým rolím, které se staly neoddělitelnou součástí současné popkultury.

  • Gamora, tragická hrdinka a bojovnice v galaxii Marvel, přítomná ve filmech „Strážci galaxie“, „Avengers: Válka nekonečna“ a „Endgame“.
  • Neytiri, ústřední postava ságy Jamese Camerona "Avatar", stojí v srdci filmů, které jsou monumentální jak co do rozpočtu, tak i co do kasinových trháků.

K tomu se přidává Nyota Uhura v trilogii „Star Trek“, která byla uvedena na trh v roce 2009 a která sama o sobě vygenerovala více než miliardu dolarů, čímž si upevnila své místo v ekosystému velkých mezinárodních franšíz.

Zoe Saldaña se ujímá vedení… a dobrodružství teprve začíná

V roce 2024 se její kumulativní výdělky již umístily na stupních vítězů za Scarlett Johansson a Samuela L. Jacksona, kteří oba také získali podporu díky univerzu Marvelu. Uvedení filmu „Avatar 3: Oheň a popel“, který již utržil přes miliardu dolarů, posunulo rovnováhu a vyneslo Zoe Saldañu na vrchol seznamu nejziskovějších herců a hereček.

A prognózy jsou ještě ambicióznější: na roky 2029 a 2031 jsou ohlášeny dva nové díly Avatara, které by měly upevnit, nebo dokonce dále rozšířit, jeho náskok v celosvětových tržbách.

Umělecké uznání a vzkaz vděčnosti

Zoe Saldaña, korunovaná Oscarem za nejlepší herečku v roce 2025 za film „Emilia Perez“, už není jen „královnou filmových sérií“, ale také herečkou uznávanou pro hloubku svého talentu. Na sociálních sítích oslavila tento milník poděkováním režisérům, štábům a divákům a zdůraznila, že tato cesta je výsledkem kolektivního úsilí a náročných rozhodnutí.

Tento rekord zdaleka není jen jednoduchým číselným žebříčkem, ale symbolizuje rostoucí postavení rasově odlišných hereček v čele největších hollywoodských strojů a potvrzuje, že novou královnou světových kinofilmů je nyní Zoe Saldaña.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Velkolepá“: Sharon Stone (67) způsobila senzaci úchvatným vzhledem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Velkolepá“: Sharon Stone (67) způsobila senzaci úchvatným vzhledem

Sharon Stone se nedávno výrazně objevila na udílení cen Astra Awards v Beverly Hills. Herečka, která získala cenu...

Thajská idolka šokovala své fanoušky odhalením, že je ve vztahu se ženou.

V Thajsku, stejně jako jinde v Asii, zůstává milostný život idolů (neboli „idolů“, anglický termín používaný v Japonsku)...

„Tak elegantní“: Jennifer Lawrence v odvážných šatech přitahuje pozornost

Jennifer Lawrence zvládla umění červeného koberce jako jen málokterá herečka její generace. Za film "Die My Love", který...

V červených šatech Jennifer Lopezová ukazuje svou „taneční“ stránku.

V červených šatech Jennifer Lopez plně odhaluje svou showgirl stránku a předvádí jeden z nejúžasnějších outfitů víkendu před...

Reakce Kendall Jenner na zvěsti o plastické chirurgii rozdělila fanoušky.

Kendall Jenner tvrdí, že nikdy nepodstoupila plastickou operaci obličeje, přiznala pouze dvě aplikace „baby botoxu“, ale tento postoj...

Margot Robbie si ve 35 letech troufá nosit šaty s „plastickým“ efektem

V předvečer netrpělivě očekávaného uvedení filmu „Bourky na hůrkách“ s Emerald Fennell se Margot Robbie opět dostává na...

© 2025 The Body Optimist