Sesadila z trůnu Scarlett Johansson a stala se nejvýdělečnější herečkou všech dob.

Zoe Saldaña právě dosáhla milníku: herečka, která ztvárnila Neytiri a Gamoru, je nyní nejvýdělečnější herečkou všech dob a v kumulativních celosvětových tržbách překonala Scarlett Johansson.
Filmografie, která láme všechny rekordy
Americká herečka, režisérka a producentka se může pochlubit vzácným počinem: objevila se v obsazení tří nejvýdělečnějších filmů v historii kinematografie, „Avatar“, „Avengers: Endgame“ a „Avatar: Cesta vody“, které všechny dosáhly vrcholu globálních trháků. Je také první herečkou, která se objevila ve čtyřech filmech, které utržily přes 2 miliardy dolarů, a to díky filmu „Avengers: Infinity War“, který se k tomuto exkluzivnímu klubu připojil.
Když se sečtou všechny její filmy – od trháků „Marvel“ přes ságu „Avatar“ až po trilogii „Star Trek“ –, její role vynesly celosvětové tržby z filmů přes 15 miliard dolarů, což je pro herečku absolutní rekord.
Když franšízy tvoří legendy
Zoe Saldaña vděčí za tento status z velké části několika ikonickým rolím, které se staly neoddělitelnou součástí současné popkultury.
- Gamora, tragická hrdinka a bojovnice v galaxii Marvel, přítomná ve filmech „Strážci galaxie“, „Avengers: Válka nekonečna“ a „Endgame“.
- Neytiri, ústřední postava ságy Jamese Camerona "Avatar", stojí v srdci filmů, které jsou monumentální jak co do rozpočtu, tak i co do kasinových trháků.
K tomu se přidává Nyota Uhura v trilogii „Star Trek“, která byla uvedena na trh v roce 2009 a která sama o sobě vygenerovala více než miliardu dolarů, čímž si upevnila své místo v ekosystému velkých mezinárodních franšíz.
Zoe Saldaña se ujímá vedení… a dobrodružství teprve začíná
V roce 2024 se její kumulativní výdělky již umístily na stupních vítězů za Scarlett Johansson a Samuela L. Jacksona, kteří oba také získali podporu díky univerzu Marvelu. Uvedení filmu „Avatar 3: Oheň a popel“, který již utržil přes miliardu dolarů, posunulo rovnováhu a vyneslo Zoe Saldañu na vrchol seznamu nejziskovějších herců a hereček.
A prognózy jsou ještě ambicióznější: na roky 2029 a 2031 jsou ohlášeny dva nové díly Avatara, které by měly upevnit, nebo dokonce dále rozšířit, jeho náskok v celosvětových tržbách.
Umělecké uznání a vzkaz vděčnosti
Zoe Saldaña, korunovaná Oscarem za nejlepší herečku v roce 2025 za film „Emilia Perez“, už není jen „královnou filmových sérií“, ale také herečkou uznávanou pro hloubku svého talentu. Na sociálních sítích oslavila tento milník poděkováním režisérům, štábům a divákům a zdůraznila, že tato cesta je výsledkem kolektivního úsilí a náročných rozhodnutí.
Tento rekord zdaleka není jen jednoduchým číselným žebříčkem, ale symbolizuje rostoucí postavení rasově odlišných hereček v čele největších hollywoodských strojů a potvrzuje, že novou královnou světových kinofilmů je nyní Zoe Saldaña.