Tato herečka se ve svých 38 letech otevřeně vyjadřuje o svých potížích s kojením a o tom, jak těžké je být novou matkou.

Americká herečka, zpěvačka, skladatelka, spisovatelka, stylistka a producentka Hilary Duff otevřeně hovoří o svých problémech s kojením, tématu, které ji stále hluboce ovlivňuje. Hvězda seriálu „Lizzie McGuire“ jako hostka podcastu „Call Her Daddy “ z 25. února 2026 hovoří o tlaku, který s sebou nese role „tvrdohlavé novopečené maminky“ se svými čtyřmi dětmi.
Intimní problémy s kojením
Hilary Duff, matka Lucy (13), Banksové (7), Mae (4) a Townes (21 měsíců), prozrazuje, že její kojení bylo poznamenáno frustrací, zejména s její nejmladší Townes. „Nepřibírala, kojila jsem ji nepřetržitě, a přitom byla mým čtvrtým dítětem… Byla jsem tak tvrdohlavá v tom, že bych nepřikrmovala!“ svěřila se moderátorovi Alexu Cooperovi. Popisuje niterný pocit selhání: „Chcete být pro své dítě vším, nosíte ho, rodíte… A přesto mi to nepřipadalo přirozené, na rozdíl od toho, co vidíte v seriálu Reels.“ Po dvoutýdenní pauze Hilary Duff vysvětluje, že navzdory počátečnímu pocitu viny cítila obrovskou úlevu.
Společenský a osobní tlak
Bývalá hvězda Disneyho zdůrazňuje tento instinktivní tlak: „Jsme naprogramovány k tomu, abychom své dítě živily svým tělem, zatímco muži mají na práci jen jednu věc.“ Kojení s Lucou bylo nejdelší; každé další dítě bylo složitější, dokud se nezbavila odsouzení. Hilary Duffová se o tyto problémy již podělila: v roce 2021 s Mae mluvila o své nízké tvorbě mléka; v roce 2019 s Banksovou jí přechod na krmení z lahvičky uvolnil více času na rodinu.
Osvobozující svědectví pro matky
Hilary Duffová tím, že prolomila tabu, povzbuzuje novopečené matky, aby se necítily provinile kvůli realitě kojení. Její poselství, které je konzistentní od doby, kdy porodila Mae a Townese do vody doma, oslavuje všechny formy mateřství jako „magická a náročná dobrodružství“ zasloužící uznání.
Prostřednictvím svých příspěvků na sociálních sítích a v rozhovorech herečka zdůrazňuje důležitost otevřené diskuse o poporodním období: extrémní únava, hormonální horské dráhy, fyzická bolest, ale také bezpodmínečná láska a pocit posílení. Připomíná nám, že každá zkušenost je jedinečná a že neexistuje jediný „správný“ způsob, jak být matkou. Sdílením upřímných okamžiků kojení, zranitelnosti a pochybností o sobě pomáhá normalizovat realitu, která je často zamlčována.
Tento upřímný a nespoutaný přístup nakonec rezonuje s miliony matek, protože Hilary Duff nám připomíná, že všechny formy mateřství – exkluzivní i smíšené – si zaslouží respekt a podporu. Její poselství zdůrazňuje potřebu podpory – ať už lékařské, rodinné nebo komunitní – a zdůrazňuje solidaritu mezi ženami. Pro ni uznání výzev nesnižuje krásu této cesty; naopak nám umožňuje přijmout ji v celé její pravdě. Hilary Duff tak zdaleka neidealizuje mateřství, ale nabízí autentickou vizi: náročnou, někdy vyčerpávající, ale hluboce transformativní cestu, kde si každá matka zaslouží laskavost, respekt a obdiv.