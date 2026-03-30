Nicole Scherzinger si ve svých 47 letech troufá nosit na červeném koberci černou kůži

@nicolescherzinger / Instagram

Americká zpěvačka havajského původu Nicole Scherzinger na udílení cen iHeartRadio Music Awards 2026 strhla pozornost svým výrazným vystoupením na červeném koberci. Byla pozvána, aby ceremoniál moderovala, a vzbudila velký rozruch outfitem, který rychle vyvolal četné reakce na sociálních sítích a v hudebním tisku.

Pozoruhodný pohled na hudební ceny iHeartRadio 2026

Nicole Scherzinger si pro tuto událost zvolila černé kožené šaty bez ramínek, které se vyznačovaly strukturovaným střihem, jenž zdůrazňoval elegantní siluetu. Outfit doplňovaly sladěné dlouhé kožené rukavice sahající nad lokty. Soubor vytvořil moderní a zároveň asertivní estetiku, ilustrující odvážný přístup k formálnímu stylu.

Minimalistická a kontrolovaná silueta

Pro předvedení šatů zvolila Nicole Scherzinger relativně minimalistický styl. Vlasy měla rozpuštěné s pěšinkou uprostřed, což vyvažovalo strukturovaný vzhled outfitu. Její líčení bylo v přirozených tónech, doplněné lesklými rty a decentně definovanými očima.

Pro dotvoření vzhledu si Nicole Scherzinger oblékla velké stříbrné náušnice, které dodaly jemný kontrast s intenzitou černé. Tato volba doplňků zachovala vizuální harmonii, aniž by odváděla pozornost od hlavního kousku.

Významná přítomnost na sociálních sítích

Fotografie a videa Nicole Scherzinger se rychle rozšířily po internetu a vyvolaly četné komentáře od uživatelů internetu. Mnozí chválili zpěvaččinu eleganci a celkovou soudržnost jejího stylu. Někteří vyzdvihovali modernost jejího vzhledu, zatímco jiní si všimli sofistikované siluety, která se k této události dokonale hodila.

Kůže zůstává na červeném koberci relativně vzácným materiálem, často v kombinaci s tradičnějšími látkami, jako je hedvábí nebo satén. Tato módní volba tak přispívá k originalitě vzhledu Nicole Scherzinger a zároveň demonstruje rozmanitost stylů, které jsou možné na formálních akcích.

Tímto černým koženým outfitem Nicole Scherzinger potvrzuje svou schopnost nabídnout výrazné stylistické volby a zároveň si zachovat vytříbenou eleganci. Volbou strukturované a moderní siluety opět demonstruje svůj silný smysl pro styl.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Vanessa Hudgens se podělila o realitu poporodní fáze, kdy jí vypadaly vlasy.
Angelina Jolie se výrazně objevila v zavinovacích šatech.

