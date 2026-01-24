Search here...

„Velkolepá“: v 61 letech je tato slavná brazilská modelka okouzlující na pláži

Fabienne Ba.
Cristina Cordula, vyfotografovaná se zlatavým opálením a upřímným úsměvem u bazénu, dokazuje, že se ve své kůži můžete cítit dobře v jakémkoli věku – pokud o tom ještě někdo pochyboval. Brazilská televizní moderátorka a konzultantka pro image, nyní francouzská občanka, ztělesňuje klidnou eleganci, opravdovou radost ze života, dalece od diktátu, který by ženským tělům připisoval datum spotřeby.

Sociální média dobyta

Cristina Cordula nedávno na Instagramu sdílela sérii fotografií s popiskem „Zpátky do roku 2016“, které ji zachycují na pláži a při práci v tehdy populárním pořadu televize M6 „Nouveau look pour une nouvelle vie“ (Nový vzhled pro nový život). Fotografie vyvolaly záplavu reakcí: „Nádherná“, „Přirozená krása“, „Nezměnila ses!“ „Naprostá inspirace.“ Uživatelé internetu chválí tuto ženu, která se neomlouvá za svůj věk ani za svou veřejnou profilaci a která se plně hlásí ke svému vzhledu, aniž by se ho snažila skrývat.

Vzdorovité gesto proti převládajícímu ageismu

Tím, že se Cristina Cordula rozhodla pro tento způsob vystupování, zpochybňuje myšlenku, že po dosažení určitého věku musí být člověk diskrétní nebo se schovávat. Její obraz se stává silným gestem, tichým vzkazem všem ženám: můžeme se i nadále milovat, vyjadřovat a ukazovat, aniž bychom se musely podřizovat diktátu věčného mládí. Pro mnohé je to důkaz, že si můžeme znovu získat prostory, o kterých jsme si myslely, že nám už nepatří. Není to tělo, co ruší, ale spíše pohled formovaný nerealistickými standardy.

Na fotografiích Cristiny Corduly nakonec neprostupuje jen vzhled, ale i zkušenost: prožité roky, překonané zkoušky, učiněná rozhodnutí. Připomíná nám, že skutečná modernita v roce 2026 znamená dovolit ženám žít se svým tělem svobodně – ve 20, 40 nebo 61 letech.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
