Tato britská modelka znovuobjevuje korzet s rozhodně moderním přístupem.

Na premiéře nové filmové adaptace "Bouřlivé hůrky" způsobila Cara Delevingne senzaci. Britská modelka zvolila siluetu inspirovanou viktoriánským korzetem a zároveň dodala výrazný moderní nádech. Její vzhled zanechal trvalý dojem a obnovil prestiž oděvu s kontroverzní minulostí.
Outfit, který spojuje historickou reinterpretaci s asertivní módou.
Cara Delevingne měla na sobě tmavě švestkově zbarvené korzetové šaty se strukturovaným vzorem, které zdůrazňovaly její pas, a na poprsí se objevil černý překryvný detail. Šaty byly doplněny třpytivou černou midi sukní, která celkovému vzhledu dodala kontrast a eleganci. Jako doplňky k tomuto romanticky inspirovanému outfitu zvolila Cara dlouhé černé rukavice, sladěné podpatky, decentní náušnice a náhrdelník zdobený tmavým kamenem ve vintage stylu.
Tato vysoce stylizovaná volba evokuje viktoriánskou estetiku, ale zároveň ji nenápadně narušuje. Zároveň podtrhuje schopnost Cary Delevingne ztělesňovat silné siluety, které vyprávějí příběh i za hranicemi látky.
Korzet, od omezujícího předmětu k symbolu svobody
Tato oděvní volba není bezvýznamná. Korzet, dlouho vnímán jako nástroj kontroly nad ženským tělem, zde nachází novou interpretaci. U Cary Delevingne se stává symbolem síly, elegance a sebepotvrzení. Toto gesto je o to silnější, že je součástí tradice opětovného přivlastňování si, kterou iniciovaly osobnosti jako americká zpěvačka, skladatelka a tanečnice Madonna, britská módní návrhářka a podnikatelka Vivienne Westwood a v poslední době i americká zpěvačka, skladatelka a herečka Billie Eilish.
Každá z nich svým vlastním způsobem dokázala vrátit korzetu funkci osobního vyjádření, nikoli podřizování se rigidním normám. Tím, že Cara Delevingne na významnou kulturní událost předvedla tento outfit, potvrzuje svou pozici módní ikony schopné stírat hranice mezi minulostí a současností. Neřídí se trendy: ona je nově definuje. Korzet zde není zmrzlou relikvií nostalgie, ale znovuobjeveným, plynulým oděvem, přizpůsobeným současné interpretaci.
Stručně řečeno, vzhled Cary Delevingne je krokem, který prospívá jak módě, tak i historii těl, a připomíná nám, že oblečení může být prostorem svobody i územím paměti.