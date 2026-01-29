Search here...

V třpytivém outfitu tato zpěvačka předvedla výrazný vzhled.

Léa Michel
Jihoafrická popová hvězda Tyla i nadále dělá vlny, tentokrát v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Zpěvačka hitu „Water“ nedávno zaujala diváky proměnou z ležérního oblečení v oslnivý outfit v krátkém videu zveřejněném na oficiálním instagramovém účtu pořadu. Tato stylová proměna, za doprovodu jejího vlastního hitu „CHANEL“, se rychle stala virální.

Vzhled, který spojuje eleganci a modernitu

Ve videu Tyla vyměnila župan za elegantní vzhled. Objevuje se v třpytivém černém topu ve stylu podprsenky, který je doplněn červenobílou tvídovou midi sukní, jež zdůrazňuje její bystrý smysl pro styl. Outfit doplňuje sladěné sako, které mu dodává nádech pařížské elegance.

Aby zpěvačka vzhled doplnila, zvedla k němu několik náhrdelníků, které jejímu vzhledu dodaly jiskru. Tato oděvní volba dokonale ilustruje Tylin charakteristický styl: fúzi klasických a moderních prvků, kde se setkává smyslnost a elegance.

Tyla, vycházející ikona stylu a hudby

Zpěvačka, katapultovaná k mezinárodní slávě svým hitem „Water“, absolvovala řadu významných vystoupení. Její vystoupení v show Jimmyho Fallona je jen dalším potvrzením jejího raketového vzestupu na mezinárodní popové scéně. Tyla také prosazuje svou identitu jako oddaná a inspirativní módní ikona, schopná spojit eleganci tvídu se silou moderní módy.

Tyla znovu potvrzuje, že není jen talentovanou umělkyní, ale také vycházející stylovou ikonou. Její nezapomenutelné vystoupení v show Jimmyho Fallona dokazuje, že umí proměnit každý okamžik ve vizuální podívanou, kde se hudba a móda spojují a odhalují plnou šíři jejího oslnivého charismatu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Už jeden rok“: Gisele Bündchen hovoří o svém každodenním životě matky tří dětí
„Další velké břicho“: Rihanna čelí vytrvalé kritice od „hejterů“

