Na teplém písku Heidi Klum dělá senzaci na Nový rok

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum oslavila příchod roku 2026 na pláži Nikki Beach v St. Barts, kde DJ Diplo předvedl exkluzivní set. Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka sdílela několik fotografií a videí ze své oslavy Silvestra, na kterých pózovala v plavkách na bílém písku.

Tropické večírky s manželem a přáteli

Heidi Klum dorazila se svým manželem Tomem Kaulitzem. Fotografie zachycují pár, jak se ruku v ruce prochází po pláži a užívá si západ slunce. Měla na sobě hnědé punčocháče, bílou čepici a sluneční brýle. Později se objevila ve vodě a na břehu v doprovodu Toma. Přidali se k nim přátelé, včetně fotografa Antoina Verglasa. Fotografie zachycují okamžiky plavání, procházek a relaxace u vody.

Nadšené reakce fanoušků

Příspěvky Heidi Klum získaly tisíce lajků. Komentáře jejích sledujících chválily její sváteční energii: „Jsi úžasná!“ a „Užij si to!“ , spolu s řadou emotikonů srdíček a palem. Fanoušci evidentně ocenili její spontánní sdílení tohoto tropického Silvestra.

Mezi sluncem, jemným pískem a sváteční atmosférou Heidi Klum opět dokázala svůj cit pro lesk a oslavy. Letošní Silvestr 2026 na St. Barts, plný lásky, přátelství a hudby, dokonale ilustruje její umění vychutnat si okamžik. Nikki Beach St. Barts přivítal na Nový rok další celebrity, čímž potvrdil, že se toto místo stalo oblíbeným místem pro sváteční období.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
