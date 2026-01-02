Na teplém písku Heidi Klum dělá senzaci na Nový rok

Heidi Klum oslavila příchod roku 2026 na pláži Nikki Beach v St. Barts, kde DJ Diplo předvedl exkluzivní set. Německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka sdílela několik fotografií a videí ze své oslavy Silvestra, na kterých pózovala v plavkách na bílém písku.
Tropické večírky s manželem a přáteli
Heidi Klum dorazila se svým manželem Tomem Kaulitzem. Fotografie zachycují pár, jak se ruku v ruce prochází po pláži a užívá si západ slunce. Měla na sobě hnědé punčocháče, bílou čepici a sluneční brýle. Později se objevila ve vodě a na břehu v doprovodu Toma. Přidali se k nim přátelé, včetně fotografa Antoina Verglasa. Fotografie zachycují okamžiky plavání, procházek a relaxace u vody.
Nadšené reakce fanoušků
Příspěvky Heidi Klum získaly tisíce lajků. Komentáře jejích sledujících chválily její sváteční energii: „Jsi úžasná!“ a „Užij si to!“ , spolu s řadou emotikonů srdíček a palem. Fanoušci evidentně ocenili její spontánní sdílení tohoto tropického Silvestra.
Mezi sluncem, jemným pískem a sváteční atmosférou Heidi Klum opět dokázala svůj cit pro lesk a oslavy. Letošní Silvestr 2026 na St. Barts, plný lásky, přátelství a hudby, dokonale ilustruje její umění vychutnat si okamžik. Nikki Beach St. Barts přivítal na Nový rok další celebrity, čímž potvrdil, že se toto místo stalo oblíbeným místem pro sváteční období.