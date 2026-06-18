Shakira během svého koncertu způsobila senzaci ve flitrovaném body.

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira v Los Angeles nadchla své fanoušky, když během série triumfálně přijatých koncertů vystoupila na pódiu v oslnivě duhově růžovém body.
Série fotografií sdílených po jeho kalifornských koncertech
Den po dvou výjimečných koncertech v Los Angeles sdílela Shakira na svém instagramovém účtu sérii fotografií ze zákulisí a z pódia. Je zjevně nadšená a svůj příspěvek doprovodila vzkazem vhodným pro tuto příležitost: „Los Angeles, jaké dvě neuvěřitelné noci!!! Jaké publikum! Zpívali a tančili od začátku do konce!!!“ Nadšený popisek odráží nakažlivou energii jejích koncertů. Příspěvek okamžitě vyvolal vlnu obdivných reakcí a fanoušci zahrnuli její výkon a krásu chválou.
Jasně třpytivé růžové body
Vrcholem tohoto vystoupení byl bezpochyby její pódiový outfit. Shakira měla na sobě přiléhavý růžový body s duhovými detaily, které při každém pohybu zachycovaly světlo. Tento kousek zdůraznil její postavu a zářivá růžová barva se ukázala jako silná pódiová volba, dokonale ladící s energií jejích koncertů.
Detailem, který toto body skutečně odlišuje, je přítomnost několika výřezů v oblasti žeber. Tyto otvory, umístěné po obou stranách pasu, dodávají siluetě dynamiku. Tento detail výřezu, který se stal charakteristickým znakem současných jevištních outfitů, dokonale ilustruje stylistický jazyk dnešních největších popových hvězd. Detail haute couture, který promění klasické body ve skutečný skvost.
Síťované punčocháče a odpovídající kotníkové boty
Jako doplněk k tomuto duhovému body zvolila Shakira černé síťované punčocháče, které jí dodaly nádech rock'n'rollu. Na nohou měla kotníkové boty v růžovém odstínu, které ladily s jejím body a umocňovaly tak monochromatický vzhled. Tato pečlivě zvolená stylistická soudržnost opět demonstruje preciznost jejího uměleckého směřování.
Růžová kytara, rozšíření outfitu
Snad nejvýraznějším detailem tohoto vystoupení byla přítomnost růžové kytary, na kterou Shakira hrála na pódiu. Nástroj, dokonale sladěný s barvou jejího kombinézy, se sám o sobě stal opravdovým doplňkem a rozšířil celkový vzhled až na samotný hudební nástroj.
Kromě kytary Shakira předvedla také své bubenické umění a znovu dokázala svou všestrannost. Bezproblémově propojila zpěv, choreografii a instrumentální výkony v energické show, která upevnila její status skutečného divadla na pódiu. Toto vystoupení jí připomnělo, proč zůstává jednou z nejuznávanějších popových umělkyň v mezinárodním hudebním průmyslu, a to téměř třicet let po svých prvních úspěších.
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Krásný vzhled vhodný na jeviště
Pro své dva koncerty zvolila Shakira pódiový make-up. Její make-up se zaměřil na výrazný pohled, zdůrazňoval její typické tmavé oči, růžové tváře, které ladily s barvou jejího outfitu, a zářivě růžovou rtěnku. Co se týče vlasů, dlouhé hnědé vlny jí splývaly přes ramena v záměrně svobodomyslném stylu. Vzhled, který byl sofistikovaný a dokonale se hodil k nárokům vystupování, odolal tanečnímu nástrahám, aniž by ztratil svůj lesk.
V duhově růžovém body, síťovaných punčocháčích a sladěné kytaře předvedla Shakira jedno ze svých nejpamátnějších vystoupení na pódiu roku. Byla to ukázka toho, že popové ikony nejen „vydrží“, ale posouvají laťku stále výš a výš, koncert za koncertem.