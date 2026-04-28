Americká modelka Brooks Nader se pyšní vzhledem, který vzbudil rozruch.

@brooksnader / Instagram

Některé outfity samy o sobě stačí k tomu, aby upoutaly pozornost všech. Brooks Nader to znovu předvedla, když se objevila v krátkých bílých archivních šatech od La Perla, které rychle způsobily senzaci.

Kousek z archivů La Perla vztyčený ze zapomnění

Jedná se o krátké bílé šaty z archivu La Perla, vyrobené z měkké, lehce průsvitné látky, která krásně splývá. První věc, která upoutá pozornost, je výstřih, který zvedají dvě tenká ramínka. Tento minimalistický střih dodává oděvu okamžitě rozpoznatelný charakter.

Šaty jsou také zdobeny řadou malých, vícebarevných vyšívaných květin, které se táhnou diagonálně přes přední část. Tento romantický detail vytváří výrazný kontrast s jednoduchostí a minimalismem struktury – mezi lehkostí oděvu a precizností couture kousku.

Styl, který dává šatům do centra pozornosti.

Aby Brooks Nader dokonale doplnila outfit, zvolila teplý, zářivý make-up s decentní tělovou rtěnkou a blond vlasy upravené do objemných vln, které jí rámovaly obličej. Žádné zbytečné doplňky. Výsledkem je silueta, kde se zdá být každý detail pečlivě promyšlený, takže šaty zůstávají jediným středem pozornosti.

Brooks Nader prochází ve světě módy obzvláště aktivním obdobím. Začátkem dubna zaujala v krátkých černých krajkových šatech s tenkými ramínky na velikonoční večeři v Malibu. O několik týdnů dříve, na udílení cen Fashion Trust US Awards 2026 v Los Angeles, měla na sobě krátké, splývavé šaty s odhalenými rameny v odstínu ruměnec, silně nařasené uprostřed pro korzetový efekt. Všechny tyto outfity poukazují na konzistentní stylistický přístup: krátké, precizní a asertivní kousky.

Rušná budoucnost pro tento model

Kromě módy se Brooks Nader připojuje k restartu seriálu „Pobřežní hlídka“ na Foxu pro sezónu 2026-2027, kde ztvární Selene, silnou kapitánku týmu plavčíků na pláži Zuma. To poskytuje novou platformu pro osobnost, která se ve všech podobách reflektorů cítí stále pohodlněji.

Tímto výrazným vzhledem Brooks Nader potvrzuje svůj smysl pro styl a schopnost modernizovat archivní kousky. Americká modelka pokračuje ve svém vzestupu, ať už se jedná o módu, image nebo nové filmové projekty, a buduje si stále osobitější styl.

„Bez filtrů": Zpěvačka Kesha překvapuje snímky, které jsou přirozené i odvážné

