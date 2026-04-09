V čokoládově saténových šatech se Zendaya vrací k eleganci 90. let

Na premiéře 3. série seriálu „Euphoria“ v Los Angeles herečka Zendaya opět potvrdila svůj status módní ikony. Po sedmi letech, kdy hrála Rue v seriálu HBO, se s ním rozloučila v outfitu, který kombinoval současný minimalismus s odkazy na 90. léta.
Saténové couture šaty s vlivy devadesátých let
Akce, která se konala v čínském divadle TCL, svedla dohromady celé obsazení hitového seriálu. Pro tuto symbolickou příležitost se Zendaya rozhodla pro šaty, které navazují na její charakteristický stylistický výběr z předchozích premiér seriálu. Zendaya měla na sobě dlouhé saténové šaty, které navrhl Law Roach, dlouholetý spolupracovník hvězdy. Šaty z nejnovější kolekce haute couture módního domu se vyznačují elegantní siluetou se sloupky a vysokým výstřihem na ramínka, připomínající ikonické siluety z 90. let.
I když se střih může na první pohled zdát minimalistický, několik detailů celkový dojem obohacuje. Otevřená záda dodávají šatům smyslný rozměr, zatímco jemně splývavá vlečka zdůrazňuje plynulou siluetu. Rovnováha mezi jednoduchostí a sofistikovaností umožňuje kousku evokovat klasickou eleganci červeného koberce a zároveň si zachovat výrazně moderní nádech. Tato čistá estetika se shoduje s opakujícími se inspiracemi dua Zendaya/Law Roach, často ovlivněnými módním dědictvím minulých desetiletí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Rafinované doplňky pro harmonickou siluetu
Outfit doplnila Zendaya svými sladěnými saténovými lodičkami se špičatou špičkou, rovněž od Ashi Studio. Tento typ bot je pravidelným doplňkem jejích veřejných vystoupení. Nádech třpytu dodává bílé zlato a diamantové šperky. Třpytivé kruhové náušnice a sladěný prsten rozjasňují neutrální tóny a vytvářejí jemný kontrast s tmavě čokoládově hnědou. Soubor opět demonstruje herečkino stylistické mistrovství a její schopnost proměnit minimalistickou siluetu v nezapomenutelný módní moment.
Konzistentní stylistický vývoj v průběhu sezón
Zendayiny módní volby na premiérách seriálu „Euphoria“ demonstrují záměrný stylistický vývoj. V roce 2019 se objevila v bílých minišatech od Niny Ricci, zatímco na premiéře druhé série seriálu se objevila v archivních šatech od Valentina z roku 1992. V těchto tmavých saténových šatech herečka pokračuje ve svém zkoumání neutrálních tónů a zároveň přijímá zralejší estetiku. Tato volba by mohla také odrážet narativní vývoj její postavy Rue, která jí v letech 2020 a 2022 vynesla dvě ceny Emmy.
Těmito čokoládovými saténovými šaty Zendaya opět demonstruje svou schopnost kombinovat nadčasovou eleganci s modernitou. Její vystoupení na premiéře 3. série seriálu "Euphoria" ilustruje sílu mistrovského minimalismu a potvrzuje její trvalý vliv na trendy na červeném koberci.