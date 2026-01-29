Dakota Johnson se na pařížském týdnu módy proslavila svým vzhledem „bez kalhotek“.

Americká herečka, producentka a modelka Dakota Johnson znovuobjevila bohémský maximalismus 70. let, když se na pařížské přehlídce Valentino Haute Couture jaro/léto 2026 objevila bez kalhot. Po boku Lily Allen pózovala v péřovém saku a průsvitných punčocháčích a všude, kam přišla, poutala pozornost.
Okázalá pocta
Pro tuto první posmrtnou přehlídku zakladatele Valentina Garavaniho se Dakota 28. ledna rozhodla pro halenku s leopardím vzorem, koketní mašlí a metalicky hnědou bundu s vycpanými rameny a tlustým peřím. Na rozdíl od kalhot si vybrala krátké černo-krémové krajkové kraťasy s průsvitnými krajkovými punčocháči rezavé barvy.
Ikonické detaily s nádechem Y2K
Herečka z filmu „Materialisté“ oživila charakteristický styl Valentina: černé kožené boty s rockovými cvočky, bestseller na mole pro rok 2026 inspirovaný filmem „Ďábel nosí Pradu 2“. S uhlazenými vlasy a ofinou, broskvovým make-upem na tvářích, rtech a očních víčkách a béžovými slunečními brýlemi s kočičími oky na střeše dokonale vyvažovala odvážnost a sofistikovanost. Třpytivá limetkově zelená peněženka dodala finální barevný akcent.
Maximalismus prosazovaný ve Městě světel
Tento look „bez kalhotek“ ztělesňuje Dakotu maximalistický eklekticismus: nadměrné objemy, peří, zvířecí potisky a tělové kalhoty s vysokými nohavicemi. Oslavuje dědictví Valentina – koketní, rockové, luxusní – a dokazuje, že Paříž zůstává dokonalým hřištěm pro neohrožené milovnice módy.
Dakota Johnson tak proměňuje Fashion Week v osobní manifest: odváží se jít bez kalhot, nosit peří a přijmout Y2K ve Valentinu. Její „zesílený bohémský“ styl vzdává hold zesnulému gigantovi a zároveň diktuje kodexy roku 2026, kde se odvážnost rýmuje s nadčasovou elegancí.