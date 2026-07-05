V šatech s rozparkem až po stehna Bella Thorne zaujala uživatele internetu svým nejnovějším lookem.

Americká herečka Bella Thorne sdílela na Instagramu řadu fotografií, na kterých je oblečená v elegantních šatech s rozparkem. Tento look si okamžitě získal její sledující.
Dlouhé čokoládově zbarvené šaty s rozparkem
Bella Thorne měla na sobě dlouhé šaty bez rukávů v tmavě čokoládovém odstínu. Šaty sahající až na zem měly vysoký rozpark, který dodával siluetě flexibilitu. Výstřih zdobený složitě vyřezávanými knoflíky dodával celkovému vzhledu nádech luxusu.
Pečlivě vybrané doplňky
Bella Thorne k těmto šatům zvolila tělové lodičky, kovové náramky a několik prstenů pro výrazně elegantní nádech. Co se týče jejího outfitu, vlasy upravené do jemných kudrlin a zářivý broskvový make-up dokonale dotvořily tento uhlazený vzhled. Harmonický celek, pečlivě naplánovaný do posledního detailu.
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Outfit určený k jejím narozeninám
Toto vystoupení bylo součástí slavnostní příležitosti. V popisku svého příspěvku Bella Thorne s humorem napsala: „Oslavenec nás nerad vidí,“ což potvrdilo radostnou povahu večera. Bella Thorne se také podělila o několik intimních okamžiků se svým snoubencem Markem Emmsem, čímž dodala této sérii fotografií osobní nádech.
Fanoušci jsou okouzleni
Není divu, že tento look vyvolal vlnu nadšených reakcí. Mnoho uživatelů internetu chválilo Bellu Thorne za její eleganci a sebevědomí, věrné jejímu stylu. Pro mnohé se tento outfit řadí k jejím nejlepším v posledních měsících. Bella Thorne, která pravidelně vystupuje, opět potvrzuje svou zálibu v sofistikovaném oblékání.
V těchto čokoládově zbarvených šatech s rozparkem až po stehna předvedla Bella Thorne elegantní i slavnostní vzhled. Není divu, že to její fanoušky potěšilo.