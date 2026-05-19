U bazénu Elizabeth Hurleyová radí, jak se nechat vyfotografovat.

Fabienne Ba.
Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley je nespornou ikonou letní fotografie. Nedávno se na Instagramu podělila o svůj tip číslo jedna, jak pořídit skvělé fotografie u bazénu.

Příspěvek na Instagramu, který vyvolává reakce

Elizabeth Hurley zvládla umění selfie políbené sluncem. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií u bazénu, na kterých pózuje a lenoší na slunci. Tyto snímky nejenže sdílela, ale doprovodila je zprávou, která se rychle stala praktickým tipem pro každého, kdo se bojí focení v plážovém oblečení. Tento přátelský a humorný přístup okamžitě vyvolal vlnu nadšených reakcí jejích sledujících.

Jeho rada číslo jedna: lehněte si

V popisku svého příspěvku Elizabeth Hurley jde rovnou k věci: „Fotografování může být děsivé, takže tady je moje rada číslo jedna: LEHNĚTE SI!!“ Herečka zdůrazňuje účinnost této pozice: v horizontální poloze se tělo přirozeně protáhne a obvyklé rozpačité úhly magicky zmizí. Podle Elizabeth Hurley je to ultimátní trik, dostupný každému, bez nutnosti filtrů nebo studiového osvětlení.

Sluneční brýle, „nepostradatelní spojenci“

Druhým pilířem Hurleyovy metody jsou sluneční brýle. Tento letní doplněk hraje v její technice dvojí roli. Samozřejmě chrání oči před přímým slunečním zářením, ale také dodává záběru stylový rozměr a okamžitě vyzařuje nádech sebevědomí. V kombinaci s polohou vleže sluneční brýle podle Elizabeth Hurley doplňují jednoduchou rovnici: elegantní a úspěšný snímek během několika sekund, bez zbytečné přípravy nebo složitého natáčení.

Zpráva, kterou je třeba upřesnit

Elizabeth Hurley se etablovala jako významná osobnost v modelingu a filmu, zejména díky svým rolí ve filmech „Austin Powers“ a „Bedazzled“, a také díky dlouhodobému partnerství se značkou Estée Lauder. Vede také vlastní značku plavek Elizabeth Hurley Beach. Tato publikace je proto pokračováním přístupu, který britská herečka pěstuje již léta.

Je však důležité si pamatovat jeden zásadní bod: neexistuje žádný „správný“ způsob pózování, ani neexistuje tělo, které je třeba pro fotografování „optimalizovat“. Každý se může svobodně jevit takový, jaký je, aniž by se snažil „opravit“ své držení těla nebo „ošidit“ úhel fotoaparátu. Fotografie by se neměly stát zdrojem tlaku nebo srovnávání: není třeba si lehnout, krčit se nebo dodržovat nevyslovená pravidla, abyste „na obrázku vypadali dobře“. Nejdůležitější je cítit se pohodlně, aniž by se z focení stal trénink dokonalosti.

Rada Elizabeth Hurleyové sice může inspirovat k jednoduchým nápadům na focení, ale neměla by se stát souborem pravidel, kterými se je třeba řídit, ani kritériem pro ověřování. Úspěšný snímek se nemusí řídit přesnými pravidly: může jednoduše odrážet okamžik, náladu nebo spontánnost bez jakékoli konkrétní inscenace.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
