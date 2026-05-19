U bazénu Elizabeth Hurleyová radí, jak se nechat vyfotografovat.

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley je nespornou ikonou letní fotografie. Nedávno se na Instagramu podělila o svůj tip číslo jedna, jak pořídit skvělé fotografie u bazénu.
Příspěvek na Instagramu, který vyvolává reakce
Elizabeth Hurley zvládla umění selfie políbené sluncem. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií u bazénu, na kterých pózuje a lenoší na slunci. Tyto snímky nejenže sdílela, ale doprovodila je zprávou, která se rychle stala praktickým tipem pro každého, kdo se bojí focení v plážovém oblečení. Tento přátelský a humorný přístup okamžitě vyvolal vlnu nadšených reakcí jejích sledujících.
Jeho rada číslo jedna: lehněte si
V popisku svého příspěvku Elizabeth Hurley jde rovnou k věci: „Fotografování může být děsivé, takže tady je moje rada číslo jedna: LEHNĚTE SI!!“ Herečka zdůrazňuje účinnost této pozice: v horizontální poloze se tělo přirozeně protáhne a obvyklé rozpačité úhly magicky zmizí. Podle Elizabeth Hurley je to ultimátní trik, dostupný každému, bez nutnosti filtrů nebo studiového osvětlení.
Sluneční brýle, „nepostradatelní spojenci“
Druhým pilířem Hurleyovy metody jsou sluneční brýle. Tento letní doplněk hraje v její technice dvojí roli. Samozřejmě chrání oči před přímým slunečním zářením, ale také dodává záběru stylový rozměr a okamžitě vyzařuje nádech sebevědomí. V kombinaci s polohou vleže sluneční brýle podle Elizabeth Hurley doplňují jednoduchou rovnici: elegantní a úspěšný snímek během několika sekund, bez zbytečné přípravy nebo složitého natáčení.
