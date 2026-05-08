„Výsledek se mi nelíbil“: Zpěvačka otevřeně hovoří o svých kosmetických zákrocích

Americká zpěvačka Kesha, která se objevila v populárním podcastu „Call Her Daddy“ s moderátorem Alexem Cooperem, otevřeně hovořila o svém vztahu k tělu, estetických tlacích, kterým čelí od začátku své kariéry, a o období, kdy učinila rozhodnutí, kterých nyní lituje. Nabízí jasný a soucitný pohled na své zkušenosti.
„Hrozná fáze“, kterou uznává
V této epizodě Kesha nešetřila slovy, když hovořila o svých minulých kosmetických zákrocích. „Prošla jsem si hrozným obdobím, kdy jsem si nechávala píchat výplně,“ přiznala. Než dodala svým typicky upřímným způsobem: „Bože můj, bylo to hrozné. Protože jsem si říkala: ‚Ach, tohle bych měla udělat.‘ A pak jsem si uvědomila: ‚Výsledek se mi opravdu nelíbí.‘“ Toto prohlášení dokonale vystihuje past, do které mnoho žen padá: volba je z povinnosti, spíše než z opravdové touhy. Kesha to otevřeně přiznává a právě to dělá její svědectví tak cenným.
Tlak pohledů ostatních lidí
Během stejného rozhovoru Kesha vzpomínala na své zkušenosti od začátku své hudební kariéry. „Od začátku mé kariéry lidé komentují mé tělo,“ svěřila se. Pokračovala: „Tyto komentáře si internalizuji, beru je jako evangelium, snažím se přizpůsobit své tělo tomu, co si ostatní přejí, abych byla.“ Silné prohlášení, které vrhá světlo na celý mechanismus tlaku, který je na ženy vyvíjen na veřejnosti: přizpůsobovat se, měnit se, podřizovat se vnějšímu ideálu, a to na úkor vlastní identity. Pro Keshu je závěr jasný: „Je to neustálý tanec se společností, která určuje, co znamená být ženou a co je přijatelné. A navíc se od nás očekává, že nezestárneme.“
Nová éra, svobodnější a mírumilovnější
Kesha dnes evidentně cítí jiný druh energie. Právě dokončila největší turné své kariéry, téměř dvacet let po celosvětovém úspěchu své písně „TiK ToK“. Sladká pomsta po letech poznamenaných dlouhým právním bojem, který ji držel mimo pozornost reflektorů.
I když přiznává, že občas používá „jemnější kosmetické procedury“ – například v jiném podcastu v červenci 2025 zmínila ošetření obličeje na bázi DNA lososa, populární v Koreji – zdá se, že Kesha se smířila především se svým tělem. „Chci, aby se každý cítil skutečně autenticky, spojený se svým nejlepším já,“ vysvětlila Alexu Cooperovi. Toto poselství přijetí dokonale vystihuje myšlení, s nímž pravděpodobně dnes pracuje.
Tímto odhalením se Kesha připojuje k rostoucímu okruhu umělců, kteří se odvažují otevřeně hovořit o svých minulých kosmetických zákrocích. Její upřímná a pronikavá slova nám připomínají, že nikdy není pozdě upravit náš vztah k image. A že kromě trendů a společenských tlaků autenticita často drží tu nejkrásnější rovnováhu.