Tato americká herečka ve svých 36 letech vysvětluje, proč skrývala svou bisexualitu.

V rozhovoru pro Us Weekly, který se shodoval s blížícím se vydáním jejích pamětí, se americká herečka Hayden Panettiere poprvé přiznala ke své bisexualitě. Toto upřímné odhalení vrhá světlo jak na její osobní cestu, tak na tlak hollywoodského filmového průmyslu.
Odhalení, které vynesly na světlo její paměti
Hayden Panettiere, známá svými ikonickými rolemi v seriálu „Heroes“, kde hrála Claire Bennet, ale také ve filmu „Nashville“ a nedávno ve filmu „Scream VI“, se chystá vydat své paměti s názvem „This Is Me: A Reckoning“, které vyjdou 19. května 2026. Kniha, ve které se ohlíží za svou cestou dětské hvězdy, svými minulými vztahy a několika intimními aspekty svého života, o které se nikdy nesvěřila.
Právě v této souvislosti se herečka rozhodla promluvit veřejně: „Teď, když vím, že tato kniha vyjde a rozhodla jsem se ji sdílet se světem, jsem připravena s jistotou říct, že ano, jsem bisexuální. Řekla jsem to! Tohle je poprvé, co to můžu říct nahlas.“
"Nikdy to nebyl ten správný čas."
V celém rozhovoru Hayden Panettiere vysvětluje, proč jí trvalo tak dlouho, než se ozvala. Podle ní vždycky existoval důvod mlčet. „Buď jsem byla příliš mladá a byla jsem neustále pod tlakem, abych byla perfektní. Nebyla jsem povzbuzována k tomu, abych byla sama sebou,“ svěřila se. Zmiňuje také další, nedávnější období, kdy se obávala, že mluvení o její bisexualitě bude vnímáno jako módní výstřelek. „Bála jsem se, že když budu upřímná, budu vypadat, jako bych naskakovala na rozjetý vlak. Bylo to velmi těžké téma správně formulovat.“
Herečka vzpomíná, že v průběhu let randila s ženami, ale nikdy si nedovolila plně se k nim zavázat ze strachu před paparazzi a nedostatkem soukromí. „Pokud jsem se zamilovala, nebylo to něco, co bych chtěla skrývat,“ vysvětluje. Toto odhalení hovoří o omezeních, která stále tíží veřejné osobnosti.
"Lepší pozdě než nikdy"
Dnes Hayden Panettiere říká, že se raději dívá do budoucnosti. „Je smutné, že jsem musela čekat 36 let, než jsem se s vámi podělila o tuto část sebe sama, ale lepší pozdě než nikdy, že?“ řekla v témže rozhovoru. Něžné a pronikavé prohlášení, které dokonale shrnuje ducha jejích pamětí: smíření se s minulostí a posun vpřed. Hayden Panettiere, matka jedenáctileté dívky, jako by vstupovala do „nové éry“. Svobodnější, klidnější a především více v souladu sama se sebou.
Prostřednictvím tohoto dojemného vyprávění nabízí Hayden Panettiere neocenitelné poznatky, které osloví ty, kteří se potýkají s přijetím sami sebe nebo se odvažují vyjádřit, kým skutečně jsou. Její příběh také slouží jako drsná připomínka toho, jak moc může soudy ostatních, normy v oboru a všudypřítomnost médií ovlivnit i ta nejosobnější rozhodnutí. Jedna věc je jistá: Hayden Panettiere se pouští do nové kapitoly plné klidu a hrdosti a její kniha slibuje, že bude významným milníkem v jejím životě.