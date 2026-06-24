Zendaya se nápadně objevila v šatech s třásněmi po boku svého přítele.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Americká herečka a producentka Zendaya svým posledním veřejným vystoupením rozhodně vzbudila rozruch. Po boku svého přítele, herce Toma Hollanda, se zúčastnila focení k filmu "Spider-Man: Zbrusu nový den" v Madridu. Bylo to pozoruhodné vystoupení, zejména proto, že tento velmi soukromý pár se poprvé po pěti letech společně objevil na červeném koberci filmu o Spider-Manovi.

Černé šaty s třásněmi

Pro tuto příležitost se Zendaya rozhodla pro nadčasovou eleganci malých černých šatů – s moderním nádechem. Její verze s rozparkem na nohavici se vyznačovala třásňovým lemem, který jemně připomínal pavučinu, hravou narážku na filmový vesmír. Svůj vzhled doplnila elegantním účesem „wet look“ a třpytivými náušnicemi. Vzhled, který byl zároveň decentní a sofistikovaný, věrný jejímu statusu módní ikony.

Dokonale sehrané duo

Vedle ní se v elegantním outfitu, který dokonale odpovídal tématu, objevil i Tom Holland. Herec měl na sobě černý oblek – sako, kalhoty a kravatu – zvýrazněný zářivě červenou košilí, která naznačovala tmavší tón jeho postavy. Ruku v ruce dvojice vytvořila sehraný, dokonale sladěný obraz, který okamžitě okouzlil fanoušky.

Nová kapitola ságy

Toto vystoupení zahajuje propagaci filmu „Spider-Man: Zbrusu nový den“, čtvrtého filmu ságy, který znovu spojuje dva herce, kteří se na tomto place setkali. Film, očekávaný fanoušky po celém světě, představuje nový zlomový bod pro celou sérii – a mimochodem potvrzuje blízké pouto mezi párem, který je bedlivě sledován a zároveň chrání své soukromí.

Ve svých černých šatech s třásněmi a klidným vystupováním Zendaya opět dokázala svůj bezchybný smysl pro styl, když sdílela vzácný okamžik se svým partnerem. Její vzhled, který spojuje odkaz na film s decentní elegancí, se jistě stane jednou z nejdiskutovanějších věcí roku.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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