„Vypadá na dvacet“: Tato zpěvačka oslavila své 30. narozeniny stylově

Jennie Kim, globální K-popová ikona a členka dívčí skupiny BLACKPINK, právě dosáhla významného milníku: svých 30. narozenin, které oslavila 16. ledna 2026. Zpěvačka, známá svým jedinečným stylem a neodolatelným charismatem, tuto událost poznamenala nádechem humoru a kultivovanosti, věrná svému image.
Umělkyně na vrcholu své kariéry
Na Instagramu Jennie sdílela krátké video inspirované virálním trendem: svíčka zapálená jako cigareta, roztomilý dort zdobený Cinnamorollem – oblíbenou postavičkou ze Sanria – to vše v rytmu slavné písně „Feeling Good“. Hravá narážka na svobodu, kterou ztělesňuje.
Tato oslava přichází pro Jennie v obzvláště plodné době. Uprostřed svého světového turné Deadline s BLACKPINK – jehož závěrečný koncert se bude konat 26. ledna v Hongkongu – pokračuje ve sbírání úspěchů. Na udílení cen Golden Disc Awards v roce 2025 triumfovala a získala čtyři ocenění, včetně vysoce prestižního titulu Umělec roku. A rok 2026 vypadá stejně slibně: skupina připravuje vydání svého minialba „Deadline“, které je naplánováno na 27. února. Jennie tak zřejmě spojuje zralost a kreativitu a upevňuje si status globální ikony i za hranicemi K-popu.
Přirozená a nadčasová elegance
Prostřednictvím svého narozeninového příspěvku Jennie nabízí vzácný pohled do své osobnosti mimo záři reflektorů. Její fanoušci ocenili tento intimní okamžik a zdůraznili, jak z mladé ženy vyzařuje sebevědomí a klid. „Vypadá na dvacet,“ komentovali někteří uživatelé, okouzleni její přirozenou elegancí. Jennie tak dokazuje, že ve třicítce se naplnění neměří čísly, ale svobodou být sám sebou, pěstovat své vášně a jít vpřed s jistotou a autenticitou.
Jennie Kim vstupuje do své třetí dekády s mezinárodními úspěchy, novými hudebními projekty a dojemnou oslavou narozenin správnou nohou. Více než kdy jindy ztělesňuje generaci svobodomyslných, elegantních a vizionářských umělců, kteří nově definují pravidla celebrity a zároveň zůstávají věrní sami sobě.