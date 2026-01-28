„Přibrala jsem na váze“: Miss France hovoří o neustálém tlaku na své tělo

Angélique Angarni-Filopon, zvolená Miss Francie 2025, otevřeně promluvila o svém složitém vztahu k tělu po roce pod intenzivním dohledem. Její odhalení ukazují, jak intenzivní tlak na vzhled je stále vyvíjen, a to i pro ty, kteří ztělesňují tradiční standardy krásy.
Rok pod intenzivním mediálním dohledem
Během své vlády byla Angélique Angarni-Filopon neustále zkoumána, a to jak kvůli věku, tak kvůli své postavě, což ji hluboce ovlivnilo. Poté, co v prosinci 2025 předala korunu svému nástupci, souhlasila s účastí v pořadu „Dancing with the Stars“, kde otevřeně hovořila o svém těle a očekáváních, která jsou na něj kladena.
„Konfliktní vztah“ s jeho image
Bývalá královna krásy v rozhovoru s kamerami přiznala, že si po uplynulém roce, kdy si všimla změn – včetně přibírání na váze – vytvořila složitý vztah ke svému tělu. Vysvětlila: „Jsme na sebe, na svá těla tak přísné…,“ a zdůraznila tak intenzivní tlak, kterému ženy čelí, ať už jsou na očích veřejnosti, nebo ne.
Online reakce a obtěžování
Cesta Angarni-Filoponové se neobešla bez kritiky a čelila nenávistným a rasistickým komentářům na sociálních sítích jak během své vlády, tak i po ní. Tato vlna kyberšikany celou zkušenost ještě více ztížila a ovlivnila její sebevnímání.
Soutěž Miss France, zrcadlo standardů krásy
Franšíza Miss France 2025 je součástí širší debaty o vnímání těla ve světě soutěží krásy. Historicky byly tyto soutěže kritizovány za prosazování úzkých estetických ideálů a vyvíjení značného tlaku na účastnice, aby splňovaly specifické standardy – tento jev je dobře zdokumentován v různých kontextech.
Směrem k postupnému přijetí
Navzdory tomu všemu se Angélique Angarni-Filopon rozhodla dát věci do perspektivy a jít dál. Prostřednictvím svého příběhu povzbuzuje k soucitnějšímu pohledu na sebe sama, vzdálenému rigidní estetice, a ukazuje, že krása může zahrnovat rozmanitost a autenticitu.
Svědectví Angélique Angarni-Filoponové slouží jako připomínka toho, že ani ty nejznámější osobnosti nejsou imunní vůči estetickým tlakům a symbolickému násilí, které z nich plyne. Tím, že slovně vyjadřuje své zranitelnosti, pomáhá bořit tabu obklopující vnímání vlastního těla a dláždí cestu k inkluzivnějšímu dialogu o kráse, sebepřijetí a tělesné rozmanitosti.