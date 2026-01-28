Search here...

„Přibrala jsem na váze“: Miss France hovoří o neustálém tlaku na své tělo

Fabienne Ba.
Angélique Angarni-Filopon, zvolená Miss Francie 2025, otevřeně promluvila o svém složitém vztahu k tělu po roce pod intenzivním dohledem. Její odhalení ukazují, jak intenzivní tlak na vzhled je stále vyvíjen, a to i pro ty, kteří ztělesňují tradiční standardy krásy.

Rok pod intenzivním mediálním dohledem

Během své vlády byla Angélique Angarni-Filopon neustále zkoumána, a to jak kvůli věku, tak kvůli své postavě, což ji hluboce ovlivnilo. Poté, co v prosinci 2025 předala korunu svému nástupci, souhlasila s účastí v pořadu „Dancing with the Stars“, kde otevřeně hovořila o svém těle a očekáváních, která jsou na něj kladena.

„Konfliktní vztah“ s jeho image

Bývalá královna krásy v rozhovoru s kamerami přiznala, že si po uplynulém roce, kdy si všimla změn – včetně přibírání na váze – vytvořila složitý vztah ke svému tělu. Vysvětlila: „Jsme na sebe, na svá těla tak přísné…,“ a zdůraznila tak intenzivní tlak, kterému ženy čelí, ať už jsou na očích veřejnosti, nebo ne.

Online reakce a obtěžování

Cesta Angarni-Filoponové se neobešla bez kritiky a čelila nenávistným a rasistickým komentářům na sociálních sítích jak během své vlády, tak i po ní. Tato vlna kyberšikany celou zkušenost ještě více ztížila a ovlivnila její sebevnímání.

Soutěž Miss France, zrcadlo standardů krásy

Franšíza Miss France 2025 je součástí širší debaty o vnímání těla ve světě soutěží krásy. Historicky byly tyto soutěže kritizovány za prosazování úzkých estetických ideálů a vyvíjení značného tlaku na účastnice, aby splňovaly specifické standardy – tento jev je dobře zdokumentován v různých kontextech.

Směrem k postupnému přijetí

Navzdory tomu všemu se Angélique Angarni-Filopon rozhodla dát věci do perspektivy a jít dál. Prostřednictvím svého příběhu povzbuzuje k soucitnějšímu pohledu na sebe sama, vzdálenému rigidní estetice, a ukazuje, že krása může zahrnovat rozmanitost a autenticitu.

Svědectví Angélique Angarni-Filoponové slouží jako připomínka toho, že ani ty nejznámější osobnosti nejsou imunní vůči estetickým tlakům a symbolickému násilí, které z nich plyne. Tím, že slovně vyjadřuje své zranitelnosti, pomáhá bořit tabu obklopující vnímání vlastního těla a dláždí cestu k inkluzivnějšímu dialogu o kráse, sebepřijetí a tělesné rozmanitosti.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Laetitia Casta ve svých 47 letech pozvedla své šaty nečekaným módním doplňkem.

