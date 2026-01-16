Search here...

„Ženy tloustnou“: jeho poznámka o těle herečky vyvolala na internetu pobouření

Léa Michel
Virální komentář o těle americké herečky Elle Fanningové na Zlatých glóbech 2026 znovu rozpoutal debatu o fatfobii, hanobení svého těla a nespravedlivých standardech krásy, které jsou ženám vnucovány. Na videu herečky jeden z uživatelů internetu napsal: „Ženy tloustnou,“ což vyvolalo vlnu online pobouření.

Komentář, který rozpoutal vlnu vzteku na internetu

Mnoho uživatelů okamžitě zareagovalo, zesměšňovalo autora zprávy a odsuzovalo bezdůvodnou krutost namířenou proti ženskému tělu. Někteří lidé reagovali jízlivými poznámkami typu : „Tohle zveřejnila tvoje kuřecí stehna?“ , čímž zdůraznili ironii kritika, který si dovoluje soudit vzhled jiného člověka.

Jiní napsali : „Muži se zmenšují,“ čímž obrátili stigma zpět na ty, kteří komentují ženská těla, jako by se jednalo o legitimní veřejné téma. Tento obrat zdůrazňuje, jak zraňující mohou být poznámky o fyzickém vzhledu.

Hluboce nespravedlivé standardy krásy

Tato kontroverze ilustruje především to, jak nespravedlivé standardy krásy pro ženy zůstávají. Ženy jsou neustále hodnoceny, posuzovány a komentovány na základě své váhy, postavy nebo věku, často mnohem více než svého talentu či práce. Sociální média tento jev umocňují tím, že poskytují platformu anonymním kritikům, kteří se cítí oprávněni komentovat každý detail ženského těla.

Kromě toho, že tyto standardy udržují nerealistický obraz „ideálního“ těla, vytvářejí neustálý tlak: nepřibírat na váze, nestárnout, neměnit se. Tento typ poznámky – „Ženy tloustnou“ – redukuje ženy na jejich vzhled, jako by jejich hodnota závisela na čísle na váze nebo na velikosti šatů.

Když internet reaguje a brání se

Tato poznámka vyvolala pobouření, částečně proto, že velké množství uživatelů internetu nyní odmítá nechat taková prohlášení bez odezvy. Ironické reakce a kritika tohoto sdělení ukazují na rostoucí povědomí: již není přijatelné zacházet s těly žen jako s objektem neustálého veřejného soudu.

V tomto typu kontroverze se sociální média stávají prostorem solidarity, kde mnozí obhajují cílenou osobu a odsuzují dvojí metr. Je to připomínka toho, že se těla mění, že každý typ postavy si zaslouží respekt a že žádný cizinec za obrazovkou nemá právo rozhodovat, kdo je „moc“ na tohle nebo „ne dost“ na tamto.

Kontroverze kolem tohoto komentáře o Elle Fanningové ukazuje, jak jediná věta může shrnout celý systém nespravedlivých norem vnucovaných ženám. Tím, že uživatel internetu redukuje herečku na „Ženy tloustnou“, odhaluje normalizované násilí vnímání ženského těla. Pobouřené reakce však naznačují posun: stále více lidí tato nařízení odmítá a odsuzuje hanobení svého těla.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
