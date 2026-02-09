Bořením stereotypů tato zápasnice nově definuje „ženskou sílu“.

Co kdyby ženská síla nevypadala vůbec tak, jak si ji doposud učili představovat? V ringu i na sociálních sítích Lina Fanene, známá jako Nia Jax v WWE (World Wrestling Entertainment - v současnosti největší wrestlingová společnost), vnucuje novou vizi síly, postavy a sebevědomí.
Síla, která se neomlouvá
Od roku 2015 se Lina Fanene proslavila ve světě wrestlingu svou přítomností a stylem. Tato 41letá samojsko-americká zápasnice dominuje ringu svou postavou (190 cm, přes 100 kg) a fyzickou silou, která vzbuzuje respekt. Kromě čísel je to její přístup, který skutečně vyniká. Nesnaží se být menší, diskrétnější ani konvenčnější. Prostor obsazuje naplno a s hrdostí.
Jakožto několikanásobná šampionka a ikonická účastnice ženského Royal Rumble ztělesňuje sílu, která byla v kolektivní představivosti dlouho vyhrazena pouze mužům. Její explozivní a velkolepý styl ukazuje, že fyzická síla nemá pohlaví. Nežádá o svolení, aby byla mocná: prostě je.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Příspěvky na Instagramu, které porušují pravidla
Na svém instagramovém účtu (@linafanene), který sleduje téměř milion odběratelů, Lina sdílí mnohem víc než jen momenty z kariéry. Zveřejňuje tréninková videa, kde zvedá impozantní činky, fotografie v ringovém oblečení, momenty vítězství, ale i jemnější, osobnější chvíle. Poselství je jasné: silné tělo je krásné, důstojné a plně legitimní tělo.
Daleko od klišé, která stále spojují ženskost s křehkostí nebo extrémní hubeností, hrdě ukazuje svou atletickou a svalnatou postavu s mocnou elegancí. Její inspirativní popisky, jako například „Choď vírou, ne zrakem“, povzbuzují ženy, aby věřily ve svou vnitřní sílu, aby se definovaly nikoli pohledem ostatních, ale svou vlastní hodnotou. Ukazuje, že je možné být silná, citlivá, zbožná, sebevědomá a nezdolná zároveň.
Ikona, která inspiruje daleko za hranicemi ringu
Reakce jejích fanoušků mluví samy za sebe. Komentáře oslavují její charisma, dominanci a schopnost bořit stereotypy: „Porušuje všechna pravidla“, „Skutečná síla přírody“, „Znovu definuje, co znamená být mocnou ženou.“ Mnozí také vyzdvihují její schopnost kombinovat něhu a intenzitu, víru a dravost, úsměv a fyzickou přítomnost.
Tento kontrast, zdaleka ne protichůdný, se stává jejím poznávacím znamením. Lina Fanene dokazuje, že neexistuje jen jeden způsob, jak být silná. Ženská síla může být syrová, impozantní, expresivní, radostná, duchovní, charismatická. Není třeba ji uhlazovat ani dělat „přijatelnější“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nová definice ženské síly, těla a mysli
Tím, že Lina Fanene bez omluvy zabírá prostor, přispívá k hluboké transformaci reprezentace ženského těla ve sportu, ale i ve společnosti. Ukazuje, že tělo se nemusí přizpůsobovat jedinému ideálu, aby bylo v pořádku. Ať už je velké, svalnaté, štíhlé nebo silné, zaslouží si respekt, oslavu a lásku.
Její poselství je hluboce pozitivní vůči tělu: vaše hodnota se neměří vaší velikostí, váhou ani konformitou, ale vaší vnitřní silou, vaším sebevědomím a schopností stát si za svou pravdou.
Prostřednictvím svých vystoupení a veřejných prohlášení Lina Fanene dělá víc než jen baví. Inspiruje, povznáší a transformuje představivost. Dokazuje, že ženská síla je mnohostranná, inkluzivní a neomezená. V ringu, stejně jako v životě, ztělesňuje sílu, kterou nelze omezovat, za kterou se nelze omlouvat ani o ní vyjednávat. A co kdybyste si i vy dovolili plně přijmout svou sílu, ať už nabere jakoukoli podobu?