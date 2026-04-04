Tato matka se s chutí vyrovnává se svými striemi a zároveň jim vysílá silné poselství.

Co kdyby se strie staly symbolem hrdosti, a ne nejistoty, kterou je třeba skrývat? Na sociálních sítích Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) zpochybňuje normy tím, že ukazuje své tělo takové, jaké je po mateřství. Její jednoduché a upřímné poselství rezonuje s tisíci lidí.
Přirozené a sebevědomé fotografie
Bruna Alves Teixeira sdílí na Instagramu snímky, které se velmi liší od retušovaných fotografií, které obvykle vídáme. Jako matka dvou dětí pravidelně zveřejňuje fotografie svého těhotenského bříška s viditelnými striemi, bez filtrů a umělých úprav. Na jejích fotografiích je světlo přirozené, pózy jednoduché a především je vše na očích.
Nesnaží se skrývat své striže; právě naopak. Často ji vidíme, jak si zvedá top, pokládá si ruku na břicho, jako by chtěla zdůraznit linie, které vyprávějí její příběh. Její strie se stříbřitým leskem na kůži nejsou skryté. Stávají se téměř ústředním prvkem jejích fotografií, jako symbol toho, čím si její tělo prošlo.
Silné poselství o přijetí těla
Kromě obrázků jsou to její slova, která skutečně rezonují. Ve svých příspěvcích Bruna sdílí klidnou a silnou vizi těla po porodu. Vysvětluje, že tyto stopy nejsou vady, které je třeba opravit, ale spíše stopy života. Pro ni vyprávějí příběh jejích dětí, její síly a všeho, čeho její tělo dokázalo.
Toto sdělení jde proti často uhlazeným a nerealistickým standardům sociálních médií. Připomíná nám, že mateřství transformuje tělo a že tyto transformace by neměly být vnímány jako něco, co lze vymazat. Naopak nás povzbuzuje, abychom se na ně dívali s větší laskavostí, respektem, a dokonce i hrdostí.
Vlna pozitivních reakcí
Její přístup rezonuje obzvláště silně u mnoha lidí, zejména u čerstvých matek. Komentáře zaplavují její příspěvky. Mnozí jí děkují za její autenticitu a zdůrazňují, jak vzácné je vidět těla po porodu zobrazená tak realisticky. Někteří dokonce vysvětlují, že jejich fotografie jim pomáhají změnit pohled na vlastní tělo.
Často se zde nacházejí zprávy podpory, ztotožnění a vděčnosti. Kolem obsahu se postupně vytvořila starostlivá komunita, kde se každý může cítit oprávněný se svým tělem takovým, jaké je.
Nová definice krásy po mateřství
Bruna Alves Teixeira svými publikacemi přispívá ke změně vnímání těla po těhotenství. Ukazuje, že neexistuje jediný způsob, jak být „krásná“ nebo „přijatelná“.
Její poselství vychází z pozitivní vize těla: vaše tělo nemusí být dokonalé, aby si zasloužilo být ukazováno, milováno nebo respektováno. Znaky, jizvy nebo změny jsou součástí vašeho příběhu. Také nám připomíná, že každé tělo se vyvíjí jinak. Neexistuje žádný standard, o který bychom se měli snažit, ani časový rámec pro „získání“ čehokoli zpět. Vaše tělo je již platné, stejně jako dnes.
Sdílením svých strií bez filtrů Bruna Alves Teixeira proměňuje to, co je často vnímáno jako nejistota, v symbol hrdosti. Její poselství je jasné: vaše tělo si zaslouží laskavost, zvláště po všem, čím si prošlo. Mateřství krásu nevymaže, ale nově ji definuje. A co kdybyste se místo snahy tyto strie vymazat rozhodly vidět je jinak? Jako svědky jedinečného příběhu – svého vlastního.