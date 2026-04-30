Pilotka Jessica Coxová, narozená bez paží, překvapuje i v bojových uměních

Řídí letadlo nohama, řídí auto bez úprav – a předvádí „kata“ na tatami: Jessica Cox, narozená v roce 1983 bez paží, je jednou z nejinspirativnějších osobností naší doby a její příběh stále udivuje svět.
Narozen bez paží, vychován bez omezení
Jessica Cox se narodila 2. února 1983 v Sierra Vista v Arizoně bez paží – kvůli vzácné vrozené vadě, jejíž přesnou příčinu lékaři nikdy nezjistili. Od dětství jí matka dávala hračky do postýlky tak, aby na ně měla snadný dosah u nohou. Odmítala se vnímat jako jiná, zvládala každodenní úkony pomocí nohou a neustále překračovala očekávání.
Jessica Coxová od svých 14 let nepoužívá protézy. S pomocí svých nohou dokáže bez úprav řídit auto, psát na klávesnici rychlostí 25 slov za minutu, natankovat benzín a nasazovat si a vyndávat kontaktní čočky.
Černý pás v taekwondu ve 14 letech - světová premiéra
Jessica Cox začala s taekwondem v deseti letech ve škole ve svém rodném městě. Ve 14 letech získala svůj první černý pás – stala se tak první osobou bez rukou, která tohoto výkonu dosáhla v Americké asociaci taekwondo. Její instruktoři museli vytvořit kompletně upravené osnovy, aby trénink zpřístupnili budoucím studentům bez rukou – což je vzdělávací pokrok, který dalece přesahuje její osobní zkušenosti. Jessica Cox je nyní držitelkou černého pásu 4. stupně v taekwondu.
Pilot - navzdory strachu z létání
Poté, co v roce 2005 absolvovala studium psychologie na Arizonské univerzitě, ji na promoci oslovil stíhací pilot a nabídl jí svezení letadlem. Ačkoli se létání bála nejvíce, její filozofie „proč ne?“ ji dovedla k té nejneobyčejnější výzvě jejího života.
Po třech letech výcviku a čtyřech letadlech testovaných ve třech různých státech získala Jessica Cox 10. října 2008 pilotní licenci na letounu Ercoupe 415-C z roku 1946 – letadle konstruovaném bez pedálů řízení, které pilotuje s jednou nohou na páce řízení a druhou na plynu.
Guinnessův světový rekord a celosvětové uznání
Samotná Guinnessova kniha rekordů jí udělila titul „první žena, která pilotovala letadlo nohama“. Její dokument „Right Footed“, který režíroval americký dokumentarista a scenárista Nick Spark, získal 17 cen, včetně ceny za nejlepší dokument na festivalu Mirabile Dictu ve Vatikánu, a poté byl vysílán v 80 zemích na National Geographic. Její příběh je nyní součástí rekonstrukce Národního muzea letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, D.C.
Řečník, zakladatel a aktivista
Kromě osobních úspěchů založila Jessica Coxová Rightfooted Foundation International, nevládní organizaci věnující se dětem narozeným s poruchami končetin a posilující je tak, aby mohly vést nezávislý a naplňující život. 18 let přednáší ve 28 zemích a oslovuje publikum až 40 000 lidí. Její slogan říká vše: „Mysli mimo rámec boty.“
Jessica Coxová v konečném důsledku nejen dokázala, že se dá žít bez paží – dokázala, že se dá létat, bojovat a co je nejdůležitější, inspirovat miliony lidí i bez nich. Pokračuje v psaní příběhů, které by si nikdo jiný nedovolil představit.