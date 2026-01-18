Nadia Aboulhosn, plus-size modelka, která svým vlastním způsobem nově definuje módu.

Nadia Aboulhosn, modelka plus-size narozená v Orlandu na Floridě, nově definuje inkluzivní módu svým stylem a aktivismem za pozitivní přístup k tělu. Je libanonsko-amerického původu a na Instagramu má přes 700 000 sledujících, kde sdílí obsah o módě, kráse a životním stylu a inspiruje tisíce žen k přijetí všech tvarů těla.
Samouk v módě
Ve 22 letech se Nadia přestěhovala do Harlemu v New Yorku a v roce 2010 spustila svůj blog, aby vyjádřila svou vášeň pro módu. Poté, co ji časopis FIT odmítl, odmítla elitářská měřítka. Její první focení pro časopis Seventeen pro sekci „křivky“ znamenalo její vstup do světa módy, po níž následovalo vítězství v soutěži American Apparel Model Competition. Poté modelovala pro publikace jako Vogue Italia, Cosmopolitan a Marie Claire a objevila se v kampaních pro značky jako Addition Elle a Boohoo.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kariéra oddaného designéra
Nadia vyniká v designu s kolekcí pro podzim 2015 (14 kusů ve velikostech 12-24, minimalistických a inspirovaných armádou), kterou představila na newyorském týdnu módy a prodávala se v obchodě Lord & Taylor. Uvedla na trh kozačky po stehna určené pro plnější stehna – úspěšné, dvakrát se vyprodaly – a řady pro Boohoo Plus, které dokazují, že móda by se měla přizpůsobit všem typům postav. Objevuje se také ve videích jako „everyBODYisflawless“, kde propaguje sebepřijetí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kulturní vliv a dopad
Nadia, průkopnice v oblasti pozitivního přístupu k tělu, spolupracuje s H&M, Pat McGrath a Lord & Taylor a pořádá konference jako Create and Cultivate. Její placená aplikace nabízí podcasty a exkluzivní obsah, čímž posiluje její komunitu zaměřenou na sebepřijetí a podnikání žen. Ve svých 37 letech je předním hlasem pro rozmanitější průmysl, který je daleko od stereotypů o „modelkových“ postavách.
Stručně řečeno, Nadia Aboulhosn ztělesňuje módní revoluci: je přístupná, inkluzivní a autentická a dokazuje, že styl přesahuje velikost a věk. Její cesta od samoučky k ikoně inspiruje ženy k tomu, aby přijaly svá těla a diktovaly trendy, a nutí tak módní průmysl vyvíjet se směrem k větší inkluzivitě.