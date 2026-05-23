„Chcete-li nosit krátkou sukni, noste ji“: tento návrhář povzbuzuje ženy k volnému oblékání

Na Instagramu sdílel účet @pulpeuseetchic, značka věnující se „módě pro ženy s křivkami“, poutavý videoklip. Francouzská tvůrkyně obsahu Laurine Costard (která je součástí týmu značky) prostřednictvím silného sdělení upřímně volá po svobodě v oděvu a vyzývá ženy, aby nosily to, co milují, aniž by se nechaly diktovat vnějšími názory nebo předsudky.
Silné poselství na Instagramu
V tomto videu Laurine Costardová promlouvá přímo ke komunitě @pulpeuseetchic s jednoduchým poselstvím: „Když si můžete obléct, co chcete, pokud máte křivky a chcete si obléct krátkou sukni, oblečte si ji.“ Dále vyjmenovává všechny možné varianty oblečení: dlouhé vzorované šaty, zavinovací šaty, přiléhavé šaty a šaty s výraznými barvami. S každým návrhem se opakuje stejná výzva: „Oblečte si, co chcete, a oblečte si, na co máte chuť.“
Výzva ke svobodě oblékání
Tato intervence jde nad rámec pouhých módních rad. Klade politickou otázku: „Proč poslouchat předsudky, když si můžete obléct, co chcete?“ Prostřednictvím této otázky Laurine Costard zdůrazňuje nevyslovený tlak, který stále doléhá na ženy s křivkami nebo nadměrnými velikostmi, jež jsou často povzbuzovány k tomu, aby své postavy skrývaly, místo aby je s potěšením oblékaly. Odmítnutím těchto implicitních kódů Laurine Costard znovu potvrzuje ústřední princip hnutí body positivity: móda patří všem a není omezena na žádný konkrétní typ postavy.
Dlouhodobá mise zaměřená na pozitivní přístup k tělu
Značka plnoštíhlých žen (@pulpeuseetchic) není žádným nováčkem v tom, aby se projevila. Posledních pět let se značka věnuje oslavě žen s křivkami prostřednictvím výběru oblečení a designů přizpůsobených právě jim. Její slogan „Oslavujeme ženy s křivkami po dobu 5 let“ vystihuje přístup zaměřený výhradně na sebevědomí a inkluzivitu.
Prostřednictvím tohoto Reelu nám Laurine Costard prostřednictvím účtu @pulpeuseetchic připomíná jednoduchou, ale zásadní pravdu: móda je prostor pro osobní vyjádření, který by nikdy neměl být omezován pohledy ostatních. Cenné poselství, které pomáhá rozšířit stylistické obzory každého z nás.