Tato modelka, která má vitiligo, hrdě ukazuje své pupínky.

Na sociálních sítích některé osobnosti zanechávají trvalý dojem svým stylem, jiné svým poselstvím. Americká modelka a herečka Amy Deanna ztělesňuje obojí. Žije s vitiligem, sebevědomě předvádí své skvrny a inspiruje stále rostoucí komunitu svou autenticitou.
Nefiltrovaná krása
Amy Deanna pravidelně sdílí na Instagramu fotografie a videa, na kterých je její vitiligo plně viditelné. Od zářivých portrétů a módních focení až po každodenní vzhled a přirozené tváře se rozhodla neskrývat to, co je součástí jejího příběhu.
Její bílé skvrny, kontrastující s její tmavou pletí, se staly výrazným vizuálním podpisem. Tam, kde někteří mohou vidět odlišnost, kterou je třeba skrýt, ona vidí jedinečnost, kterou je třeba oslavit. Její vizuální svět sděluje jednoduché, ale silné poselství: pleť nemusí být jednotná, aby byla krásná. Není třeba ji „korekce“, aby zářila.
Co přesně je vitiligo?
Vitiligo je kožní onemocnění, které způsobuje depigmentaci v určitých oblastech kůže. Konkrétně se projevuje výskytem světlejších skvrn, někdy na obličeji, rukou nebo jiných částech těla. Toto onemocnění neubírá na kráse, hodnotě ani sebevědomí člověka. Estetické standardy však již dlouho zkreslují různé odstíny pleti. Tím, že Amy Deanna hrdě ukazuje své vitiligo, pomáhá měnit vnímání a normalizovat realitu, která je stále příliš zřídka prezentována.
Průkopník ve světě krásy
Modelka se dostala na titulní stránky novin jako první žena s vitiligem, kterou si CoverGirl vybrala pro kampaň nadace truBlend. V odvětví, kde jsou standardy již dlouho pevně stanoveny, se jednalo o silný symbol. Vidět pleť s vitiligem v mezinárodní kampani vyslalo jasné poselství: krása není definována jedinou barvou, texturou ani modelkou. Amy Deanna pravidelně vysvětluje, že její vitiligo je součástí její identity, nikoli jejím určujícím rysem. Je to způsob, jak nám připomenout, že člověk není nikdy definován pouze svým vzhledem.
Komunita zasažená v jejím samém srdci
Pod jejími příspěvky se šíří spousta pozitivních zpráv. Mnozí chválí její charisma, eleganci a sebevědomí, které z ní vyzařuje. Jiní popisují osobnější dopad: lidé trpící vitiligem nebo problémy s vnímáním vlastního těla vysvětlují, že se konečně cítí zastoupeni. Někteří říkají, že se díky ní odváží ukázat svou kůži jinak. Tento druh viditelnosti je nesmírně důležitý. Vidět se odrážet na veřejném obrazu může pomoci změnit vnímání sebe sama.
Dokonalost není cílem
Úspěch Amy Deanny podtrhuje klíčový bod: autenticita často rezonuje mnohem hlouběji než vyleštěné, standardizované snímky. Její fotografie se nesnaží vymazat jedinečné rysy, ale spíše je oslavovat. A právě to je dělá tak přitažlivými. Ve světě přesyceném filtry a retušemi může být pohled na ženu, jak ukazuje svou pleť takovou, jaká je, hluboce osvobozující.
Amy Deanna svou cestou ukazuje, že každé tělo, každý odstín pleti a každá jedinečná charakteristika má ve veřejné sféře své místo. Její nedostatky nejsou vadou, kterou je třeba skrýt, ale viditelnou součástí bohaté, sebevědomé a zářivé identity. Její poselství je jasné: nemusíte se přizpůsobovat rigidnímu ideálu, abyste byli pozoruhodní. A co když skutečným trendem je nakonec přijmout to, co vás dělá jedinečnými?