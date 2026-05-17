Trpí kožním onemocněním a používá make-up jako nástroj k sebepřijetí.

Carlie Foulks (@hootieq), která se narodila s Nethertonovým syndromem, onemocněním, které ovlivňuje vzhled pleti a vytváří iluzi spálené kůže od slunce, tvoří umění se svým obličejem a vzdělává lidi o odlišnosti. Vyzbrojena štětci, třpytivými očními stíny a tónovanými tyčinkami se nesnaží skrýt svou jedinečnost pod make-upem, ale spíše proměnit lítost v obdiv. Carlie Foulks je příkladem přijetí a z krásy dělá vzácný jazyk vyjádření.
Líčení je poslání, ne kamufláž.
Někteří mávají transparenty, kartonovými cedulemi a vlajkami, ale Carlie Foulksová vysoko zvedá své šikmé štětce, barevné kohl a stříbrné palety. Mladá žena, známá jako @hootieq, se zasazuje o inkluzivnější a méně idealizovanou krásu. Zatímco nás pravidelně bombardují tutoriály propagující standardy krásy „čistých dívek“ a nutí nás věřit v nemožné, talentovaná Carlie Foulksová tyto normy boří svou zářivou osobností a nakažlivým humorem.
Pro ni není líčení umělou praxí, která by měla korigovat rysy, zakrývat tmavé kruhy pod očima, měnit vrásky v obličeji nebo retušovat genetické projevy – znaky individuality . Ne, líčení je ventil, brána do kreativního světa, prostor pro uvolnění. Vytváří tutoriály líčení v soukromí své ložnice. Ve skutečnosti má svůj charakteristický vzhled, podobný Amy Winehouse: linku oční linky s gotickými podtóny a razítko ve tvaru srdce pod okem. Vzhled, který je zčásti kawaii, zčásti rockový, což uživatelé internetu příliš často přehlížejí, poháněni zbytečnou zvědavostí.
Protože i když si Carlie Foulks (@hootieq) přeje, aby její stav byl jen drobným detailem, vyvolává otázky u široké veřejnosti, zvyklé na bezchybnou pleť , podvodné filtry a retušování ve Photoshopu. Žije s Nethertonovým syndromem a pyšní se rumělkovou pletí, která budí dojem letních spálenin. Chybí jí řasy a má pár řídkých chloupků, takže její přirozený jas tento „nedostatek“ snadno kompenzuje. Navzdory viditelným příznakům této vzácné nemoci Carlie touží být „jako všichni ostatní“, tleská se jí za make-up, nikoli za její nepopiratelnou odolnost.
Múza, která se nechce omezovat pouze na svůj fyzický vzhled.
Carlie je multitalentovaná žena, která vyniká jak v očních linkách, tak v hlasových cvičeních. Dalo by se říct, že je to „všeumělka“. Jiskřivá, radostná a překypující optimismem má talent na to, aby svým divákům vykouzlila úsměv na tváři a šířila své štěstí mezi pixely. Nicméně si stěžuje, že její vzhled je vždy hlavním středem pozornosti.
Protože její nemoc ji nedefinuje. Je to jen špička ledovce a make-up se pak jeví jako prodloužení její osobnosti, pokračování toho, kým je uvnitř. Její tvář je v její estetické disciplíně pouze kulisou, plátnem pro fantazii, hřištěm. S make-upem dodává ozdobu tam, kde dlouho vládlo utrpení.
„Jsem jen člověk, nejsem živé vystoupení,“ prohlašuje rozhodně v upřesňujícím příspěvku. Už ji nebaví všechny ty dotěrné komentáře, které se snaží rozluštit záhady její nemoci, a dokonce navrhuje, aby začínající drbny vyhledaly informace na Googlu. Carlie Foulks (@hootieq) nechce být ambasadorkou své nemoci, chce prostě zůstat dívkou, která se líčí v uvolněné atmosféře.
Návody na krásu, které zní autentičtěji než kdy dříve
A právě v tom spočívá síla jejích tutoriálů o kráse: v jejich syrové upřímnosti. Žádný slib proměněné tváře, žádné diskuse o „dokonalosti“, ale výzva ke hře, k experimentování, k znovuzískání vlastního odrazu, aniž bychom ho podřídili jedinému standardu. Každé video se stává závorkou, kde chápeme, že líčení může být jazykem, nikoli korekcí.
Na sociálních sítích někteří objevují jedinečnou estetiku, zatímco jiní se učí vidět věci jinak. Carlie Foulks (@hootieq) nežádá obdiv, natož lítost: nabízí nový pohled, osvobozený od reflexů okamžitého soudu. A přestože se komentáře stále příliš často zaměřují na její vzhled, její komunita ji sleduje pro to, co skutečně vyjadřuje: svobodu projevu, nestydatou radost a způsob, jakým říká, že krása se nikdy neomezuje jen na to, co se od ní očekává.
V digitálním světě přesyceném filtry a nedosažitelnými standardy její přítomnost slouží jako jednoduchá připomínka: existuje tisíc způsobů, jak obývat tvář, a žádný z nich nemusí být ověřen, aby existoval. Účet Carlie Foulks (@hootieq) není lékařskou ani preventivní přehlídkou; je to cestopis, kde je krása vyprávěna jiným způsobem.