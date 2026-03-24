„Nikdy jsem se nebála stárnutí“: tato modelka v 77 letech s hrdostí oslavuje svůj věk

Tělo pozitivní
Anaëlle G.
@mayemusk / Instagram

Stárnutí zůstává citlivým tématem, často obklopeným očekáváními a obavami. Některé veřejné osobnosti se však rozhodly o něm mluvit jinak. Maye Musk (matka Elona Muska) v 77 letech projevuje klidný pohled na věk a prohlašuje, že má ke svému vzhledu klidný vztah.

Stárnutí, zážitek, který je třeba přijmout

Ve své knize „Žena si plánuje“ a také na sociálních sítích se Maye Musk sdílí jednoduchou myšlenku: nikdy se nebála stárnutí. Pro ni nejsou známky času – na obličeji i na těle – vady, které je třeba opravit, ale stopy prožitého života. Tato perspektiva je také spojena s její rodinnou historií, zejména s příkladem její matky, která zůstala aktivní až do dospělosti, aniž by se starala o svůj vzhled.

Poselství Maye Muskové rezonuje, protože nabízí jiný pohled na plynutí času. Stárnutí není prezentováno jako ztráta, ale jako pokračování. Každý samozřejmě prožívá tento vývoj jinak. Někteří lidé ho přijímají snadno, jiní méně a všechny tyto zkušenosti jsou platné.

Významná přítomnost na sociálních sítích

Maye Musk zdaleka nezmizela z očí veřejnosti, je velmi aktivní na Instagramu. Sdílí vše od módních kampaní přes vzpomínky na svá raná léta až po osobnější okamžiky. V komentářích mnoho uživatelů chválí její viditelnost a energii a často je považují za inspirativní. Vidět ženu nad 50 let, jak zabírá mediální prostor, modeluje pro značky a veřejně se o nich vyjadřuje, je stále poměrně neobvyklé.

Tato viditelnost však není všeobecně oceňována. Někteří uživatelé internetu jsou zdrženlivější, dokonce kritičtější, a poukazují zejména na její status matky Elona Muska, který podle nich přispívá k umocnění její slávy. Jiní zpochybňují image sebepřijetí, kterou vytváří, a naznačují, že možná podstoupila kosmetickou operaci, což v komentářích někdy vyvolává vášnivé debaty.

Obraz krásy, která se jemně vyvíjí

Maye Musk, tvář předních módních a kosmetických značek, ztělesňuje krásu, která vítá věk, aniž by se ho snažila vymazat. Její přítomnost v reklamních kampaních pomáhá alespoň částečně tyto reprezentace rozšiřovat.

Nicméně, ačkoli je tato viditelnost krokem vpřed, zůstává omezená. Maye Musk nicméně splňuje mnoho standardů krásy ceněných v tomto odvětví: postava, rysy, estetické kódy. Jinými slovy, vidět modelky všech věkových kategorií v módě nebo v televizi je pozitivní vývoj, ale rozmanitost těl, tváří a původu je stále třeba prozkoumat.

Maye Musková svým výrokem, který se stal téměř mantrou, v konečném důsledku pomáhá otevřít prostor pro zamyšlení. Její cesta nám připomíná, že je možné zůstat viditelní a ambiciózní v jakémkoli věku. A především, že ke stárnutí lze přistupovat i s jistou lehkostí ducha.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
