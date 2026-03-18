„Je mi 60 let, takhle vypadám“: tato modelka hrdě ukazuje své tělo

Anaëlle G.
Česko-švédsko-americká modelka a herečka Paulína Pořízková nedávno ve svých šedesáti letech způsobila senzaci sdílením neretušovaného videa, na kterém ukazuje své dnešní tělo. Výsledkem je silné poselství, kterému tleskaly tisíce uživatelů internetu.

Jednoduché prohlášení

12. března 2026 zveřejnila Paulina Pořízková video , které odpovídá na jednoduchou otázku: jak se jí daří v šedesáti vypadat „tak skvěle“? Tváří v tvář fotoaparátu si svléká splývavý župan a odhaluje se bez jakéhokoli estrádního úkazu. „Je mi šedesát, takhle to vypadá,“ vysvětluje věcně. Ukazuje na své tělo, jeho linie a plně odhaluje každý detail. Žádný filtr, žádné lichotivé osvětlení, žádné retuše. Jen skutečné, živé tělo, které vypráví příběh.

Zkrocení tvého těla, opravdu

Na jejím sdělení je obzvláště dojemné, jak mluví o tom, co by mnozí stále nazývali „nedokonalostmi“. Například své břicho se nesnaží skrývat ani měnit. Připomíná nám, že nosilo její děti a že je součástí její osobnosti. Bez ohledu na kolísání hmotnosti nebo cvičení tvrdí, že ho miluje takové, jaké je.

Její pleť, poznamenaná časem, je také znovu oceňována. Nevnímá ji jako ztrátu, ale jako formu síly. Pro Paulínu Pořízkovou jsou tyto proměny odrazem prožitého života, nikoli něčím, co by se mělo napravit. V průběhu let dokonce vysvětluje, že se svým tělem cítí více v klidu než ve 20 letech. Vize, která zcela převrací zažité představy o věku a kráse.

Pozitivní přístup k tělu, který se vyvíjí s věkem

Paulina Pořízková není aktivismu nováčkem. Již několik let se zasazuje o realističtější zobrazení těla, zejména v módním průmyslu. Její přístup k pozitivnímu přístupu k tělu se vyznačuje zralostí: nesnaží se přizpůsobit ideálu, ale spíše oslavovat realitu.

Jako bývalá modelka se stále drží určitých dominantních standardů krásy. Právě tento kontrast je však pozoruhodný. Zatímco v módním průmyslu si často cení vyhlazených, retušovaných, téměř neskutečných těl, ona se rozhodla ukázat autentičtější verzi sebe sama. A právě toto gesto je chváleno.

Vlna nadšených reakcí

Komentáře pod jejím videem se množí. Mnoho lidí jí děkuje za její transparentnost a odvahu. Někteří hovoří o osvobozujícím poselství, jiní o zdroji inspirace. Nejvíce vyniká úleva z pohledu na tělo, které se nesnaží skrývat plynutí času. Tělo, které se neomlouvá za to, že existuje takové, jaké je. Ve světě, kde jsou obrazy často filtrovány, retušovány a standardizovány, tato autenticita vytváří skutečné spojení.

Znovuzískání vlastní image v jakémkoli věku

Kromě samotného videa toto svědectví otevírá širší zamyšlení. Co kdybyste se na své tělo mohli dívat jinak? Ne jako na něco, co je třeba napravit, ale jako na živý, vyvíjející se a legitimní prostor. Stárnutí neznamená zmizení ani to, že si člověk méně zaslouží být viděn. Vaše tělo se ano, ale také nadále vypráví váš příběh, vaše zkušenosti, vaši sílu.

Poselství Pauliny Pořízkové je v konečném důsledku jednoduché, ale silné: neexistuje jen jeden způsob, jak být krásná, a už vůbec ne v určitém věku. A někdy je nejsilnějším gestem jednoduše toto: ukázat se taková, jaká jsi, bez omluvy.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Bílé vlasy v 6 letech: tato matka oslavuje albinismus své dcery

