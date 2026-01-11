Tím, že hrdě ukazuje své křivky, tato modelka dokazuje, že krása nezná žádná měřítka.

Tabria Majors se neřídí žádnými pravidly, aby zazářila. Jako modelka plus-size postavy, tvůrkyně obsahu a aktivistka za pozitivní přístup k tělu ztělesňuje svobodnou a asertivní ženskost, která je daleko od tradičních standardů. Od narození své dcery v srpnu 2023 sdílí upřímný a autentický každodenní život, kde se její křivky po těhotenství staly skutečným manifestem pro všechny, kteří se chtějí milovat takoví, jací jsou.
Mateřství jako zdroj posílení
Mateřství zásadně změnilo, jak Tabria vnímá své tělo a svůj styl. Pryč je omezující oblečení nebo oblečení určené ke skrytí jejích křivek: nyní dává přednost pohodlí a oslavuje své tělo takové, jaké je dnes. Každý outfit, každá volba oblečení se stává aktem svobody a oslavou sebe sama. Dokazuje, že je možné spojit mateřství, eleganci a sebevědomí, aniž by se kdy podřizovala diktátu módy nebo štíhlosti.
Pro Tabrii se krása neměří čísly na etiketách ani průmyslovými standardy. Zastává se pozitivního a realistického vnímání svého těla a ukazuje, že tělo po porodu může být krásné a hodné oslavy. Tím, že hrdě ukazuje své křivky, dokazuje, že je možné cítit se krásně v jakékoli fázi života, bez ohledu na velikost, tvar těla nebo stopy, které zanechalo těhotenství.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zastoupení tisíců žen
Příspěvky Tabrie Majorsové vyvolaly skutečnou vlnu nadšení a uznání. Komentáře jejích sledujících odrážejí hlubokou potřebu zviditelnění: „Konečně modelka, která vypadá jako my“, „Děkujeme, že jste nás zviditelnili.“ V odvětví, kterému stále do značné míry dominují jednotné standardy krásy, působí přítomnost postavy, jako je Tabria, jako vítané zrcadlo pro tisíce žen. Ukazuje jim, že někam patří, že si jejich těla zaslouží být oslavována a že nemají co skrývat.
Její vliv sahá daleko za hranice módy. Stala se symbolem posílení a tělesné rozmanitosti a inspirovala ty, kteří se dosud cítili vyloučeni nebo neviditelní v médiích a na sociálních sítích. Díky ní se pojetí krásy rozšířilo a obohatilo a zahrnuje všechny typy postav, všechny zkušenosti a všechny životní fáze.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pozitivita těla, upřímná verze
Tabria neukazuje retušované ani idealizované snímky. Otevřeně mluví o celulitidě, striích, poporodní únavě a všech těch realitách, které mnozí raději skrývají. Její poselství je jasné: krása nespočívá v dokonalosti, ale v autenticitě a sebepřijetí. Povzbuzuje své sledující, aby přijali svá těla taková, jaká jsou, s jejich příběhy a proměnami.
Sdílením svých okamžiků zranitelnosti i štěstí nabízí Tabria své dceři model osvobozené ženskosti, kde sebevědomí má přednost před společenskými standardy. Ukazuje, že je možné být matkou, vzorem a naplněnou ženou a zároveň přijmout své tělo a svobodu volby.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Prostřednictvím své cesty a publikací Tabria Majorsová vyzývá novou generaci (zejména ženy), aby se bezpodmínečně milovaly a oslavovaly rozmanitost svého těla. Ztělesňuje silný a nezbytný hlas, který nově definuje pojetí krásy a elegance. Sebevědomým a radostným vystavováním svých křivek dokazuje, že krása nezná žádná měřítka a že si každá žena zaslouží cítit se krásná, jedinečná a svobodná.