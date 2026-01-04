Tato modelka nadměrných velikostí odsuzuje tichý zánik inkluzivní módy

V posledních letech se zdálo, že móda konečně volně dýchá. Prostor obsadily rozmanité, asertivní a inspirativní osobnosti. Dnes se zdá, že tato dynamika slábne. Amélie Doré, modelka plus size, bije na poplach kvůli tomu, co považuje za „nenápadný, ale skutečný úpadek inkluzivní módy“.
Tvář tělesné rozmanitosti vyšla najevo
Amélie Doré, objevená v roce 2021, se rychle stala součástí rychle rostoucího hnutí: body positivity. V té době se zdálo, že móda je připravena přijmout všechny typy postav bez ohledu na velikost nebo tvar. Oslavovaly se křivky, vážila si živých těl a reprezentace se konečně stávala přesnější.
Pro Amélie se toto uznání promítlo do trvalé profesionální činnosti s několika pravidelnými projekty a skutečnou viditelností. Její kariéra ztělesňovala myšlenku, že móda se může vyvíjet, znovuobjevovat a lépe odrážet realitu těl. Příslib, který pro mnohé nabízel naději na trvalou změnu.
Příležitosti, které mizí bez zvuku
V posledních několika měsících se však situace obrátila. Profesních příležitostí ubývá, spolupráce končí a vyhlídky se zmenšují. Amélie zaznamenala prudký pokles svých smluv, z stálého tempa se stala jen několik ojedinělých projektů během dlouhodobého období.
Tento pokles není doprovázen žádným oficiálním prohlášením ani jasným postojem značek. Vše se děje v tichosti, jako by přítomnost plus size modelek mohla být bez vysvětlení vymazána. Toto postupné mizení zpochybňuje sílu závazků učiněných v posledních letech.
Když se inkluzivita stane pouhou módní vlnou
Pro Amélie Doré spočívá jádro problému v tom, jak toto odvětví přistupuje k rozmanitosti těla. Podle ní mnoho značek vnímalo pozitivní přístup k tělu jako pomíjivý trend, spíše komunikační nástroj než skutečné přesvědčení. Spolupráce se někdy zdála být motivována touhou naskočit na populární vlnu, použít poutavá klíčová slova a oslovit publikum, které hledá zastoupení.
Jakmile trend vyprchá, zájem o něj opadá. Těla, která se odchylují od tradičních standardů, jsou opět odsunuta do pozadí, jako by si nikdy nezasloužila trvalé místo.
Vliv sociálních médií a návrat starých norem
Amélie si také všímá výrazné změny na sociálních sítích. Na platformách, jako je TikTok, se znovu objevuje obsah propagující štíhlost a povzbuzující k hubnutí. Zprávy o „ideálním těle“ před létem získávají na viditelnosti a ovlivňují kolektivní vnímání.
Tyto nové standardy, ačkoli jsou ve své podstatě staré, opět ovlivňují rozhodování značek. Různorodé typy postav, které představují velkou část populace, čelí zmenšování své mediální přítomnosti, což je na úkor inkluzivnějšího a spravedlivějšího módního průmyslu.
Nadále bránit svobodné a mocné subjekty
Navzdory této obtížné situaci se Amélie Doréová odmítá nechat umlčet. Pokračuje ve svém aktivismu na sociálních sítích a sdílí zprávy o přijetí, respektu a uznání pro všechny velikosti těla. Pro ni pozitivita těla jde daleko za hranice módy: jde o mírumilovný vztah k sobě samému, oslavu těl takových, jaká jsou, bez hierarchie a podmínek.
Amélie Doré nám v konečném důsledku připomíná, že inkluzivita by nikdy neměla záviset na trendech. Zastoupení všech typů postav znamená uznat skutečnou rozmanitost těl, jejich krásu a jejich legitimitu. Svědectví Amélie Doré tak nastoluje klíčovou otázku: je módní průmysl připraven k skutečnému a dlouhodobému závazku, nebo bude i nadále vnímat rozmanitost těl jako pouhý pomíjivý módní výstřelek?