Tato kavárna zaměstnává pouze ženy, které utrpěly popáleniny kyselinami, a mění vnímání

Každý rok je v Indii 1000 žen popáleno kyselinou a ty, které přežijí, nesou celoživotní fyzické jizvy. Jejich kůže je poznamenána stopami tohoto nepopsatelného barbarství. To, co oběti vnímají jako estetickou zrůdnost, se stává výhodou pro přístup do kavárny „Sheroes Hangout“, která se nachází co by kamenem dohodil od Tádž Mahalu. Je to nezbytná reprezentace pro ty, kteří se snaží vyrovnat se ztrátou svého dřívějšího vzhledu.
Kavárna, ale také místo rekonstrukce
Jen pár kroků od Tádž Mahalu, monumentu hemžícího se lidmi a zvědavými dušemi hledajícími moudrost, se nachází poměrně unikátní kavárna. Není to trendy, moderní kavárna jako mnoho jiných, ani jen další turistická past s okázalou fasádou. Je to prostor, kde se stává viditelným to, co se nedá vyjádřit. Musíte pootevřít dveře této budovy s její decentní fasádou, abyste pochopili skutečnou podstatu tohoto místa, které je uprostřed chaosu jakousi utopií.
Ženy, které tam pracují, mají jednu věc společnou: jejich kůže je roztavená kyselinou, jejich rysy obličeje rozpuštěné. Nejedná se o genetickou anomálii ani o pozůstatek nehody. Je to svědectví o tiché krutosti v zemi, kde je popálení kyselinou prakticky iniciačním rituálem. Zatímco tyto společenské prostory někdy diskriminují na základě vzhledu, zde je to naopak. Servírky mají spálenou kůži a viditelné jizvy , ale jejich úsměvy zůstávají nedotčené a ilustrují nevyčerpatelnou vůli žít.
Tato kavárna s názvem „Sheroes Hangout“, místo pro hrdinky, působí jako forma pomsty. Představuje znovuzrození pro ty, kteří čelili smrti a prožili nesmírné utrpení. Daleko od toho, aby byla ukázkou hrůzy, je to v první řadě útočiště. Tyto ženy, jejichž sebevědomí zmizelo spolu s jejich sebeúctou , se zde cítí jako doma. V očích zákazníků není žádná lítost, pouze pochopení, empatie a hmatatelný obdiv. Ti, kteří přežili toto nepopsatelné násilí, se konečně dočkali uznání, které si zaslouží.
Vrhnutí světla na hroznou metlu
Tato inkluzivní kavárna s téměř terapeutickými účinky nebyla vytvořena pro osobní zisk ani slávu. Je to iniciativa sdružení „Stop Acid Attack“, které bojuje proti této dlouhodobé pohromě a zvyšuje povědomí o ní, aniž by se kdy uchylovalo k senzacechtivosti. Pro tyto ženy, jejichž zranění jim neúnavně připomínají to, na co se snaží zapomenout, byla tato kavárna téměř otázkou života a smrti.
V Indii jsou útoky kyselinou opakované, ne-li denně. Každý týden je touto vysoce žíravou tekutinou polito čtyři až pět indických žen, často kvůli „nadměrné svobodě“. Kanystr, objekt útoku, je příbuznými máván jako hrozba nebo bezprostřední trest. Rituál ponižování, který je téměř zakořeněn v kultuře, útoky kyselinou nahlodávají kůži, ale také radost, sebevědomí a naději.
Obnovení důvěry obětí
Kromě fyzických zranění existují i zranění duše: ta, která nelze zklidnit hojivým krémem ani zakrýt trochou make-upu. Tato zranění, znovu otevíraná každým bočním pohledem a sebemenším zašeptáním, se jistě hojí nejhůře. V této kavárně, která je vrcholem jejich utrpení, oběti dělají víc než jen podávají teplé nápoje. Znovuobjevují význam sebeúcty a znovu získávají víru v lidstvo.
V této kavárně se zástěra stává pláštěm a úsměv zbraní vykoupení. Peníze získané z teplých nápojů a brunchů přispívají k psychickému zotavení obětí. Umožňují jim poskytovat péči a právní podporu těm, kteří utrpěli krutost v reakci na „ne“.
Jejich trýznitelé chtěli sabotovat jejich budoucnost a ukrást jim kouzlo, učinit je „bezvýznamnými“, ale díky „Sheroes Hangout“ vidí světlo a dostávají chválu. Klientky nevidí jizvy, ale odvážné, zářivé a vzdorovité ženy. A to je vzácné poselství naděje pro všechny, kteří v plamenech ztratili sebevědomí. Protože tyto obrazy by neměly zraňovat naše city.